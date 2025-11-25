Quintuplica la tasa de alcohol y sufre un accidente en Pajarillos

Intensifican la vigilancia en carreteras, realizan campañas de concienciación periódicas para evitar el consumo de alcohol y drogas en conductores, informan constantemente de los peligros ... que conlleva el no estar en plenas facultades al volante y aún así, hay quien hace caso omiso de todo y decide circular sin medir las consecuencias.

Uno de estos casos que atentan contra la seguridad vial fue detectado por los agentes el pasado domingo a las dos de la tarde, en ese momento, los agentes acudieron por el aviso de un accidente que había tenido lugar momentos antes en el barrio de Pajarillos. A su llegada a la calle Cofradía pudieron comprobar que el conductor no había resultado herido y que el coche sufrió daños leves, pero era evidente que el varón se encontraba en estado de embriaguez. Un estado que fue confirmado minutos después tras la realización de los test de alcoholemia a los que le sometieron los agentes y que detectaron una tasa de 1,39 miligramos por litro de aire espirado (el límite para conductores generales es de 0,25). Finalmente, fue denunciado por un delito contra la seguridad vial.

Apenas unas horas antes, a mediodía de ese mismo domingo, los agentes dieron el alto a un conductor en uno de los doce controles fijos que establecieron este fin de semana en Valladolid. El dispositivo desplegado en la calle Tirso de Molina sirvió para 'cazar' y denunciar al hombre que presentó un resultado negativo a las pruebas de alcoholemia y todo lo contrario en las de detección de drogas. Aquí, el conductor hizo pleno al quince dar resultado positivo en consumo de cocaína, anfetamina, opiáceos y THC (cannabis).

En total, desde el pasado viernes y hasta el domingo, los agentes han realizado en la docena de controles un total de 115 pruebas (113 negativas y dos positivas) y han acudido a varios accidentes en los que el alcohol ha sido el factor principal desencadenante de los mismos.

Un ejemplo es el siniestro que tuvo luga el viernes, 21 de noviembre, en el que se vieron implicados dos vehículos en el cruce del Paseo de Zorrilla con la Avenida de Zamora. En ese punto colisionaron dos vehículos y las pruebas realizadas desvelaron que uno de los conductores había consumido alcohol al detectar uno resultado de 0,79 miligramos por litro de aire espirado. A este accidente por alcoholemia se le suma también el que tuvieron que atender los uniformados el domingo 23, pasadas las diez y media de la noche, en el que dos turismos colisionaban en la calle Penitencia con 0,33 miligramos por litro de aire espirado.

Negativa a la prueba

Entre las incidencias del fin de semana -donde los agentes han detectado alcoholemias elevadas en estas jornadas de especial vigilancia- destaca la actitud de un hombre que está siendo investigado por negarse a hacer las pruebas de alcoholemia cuando circulaba de madrugada, a las 3:20 horas, por el Paseo de Isabel la Católica con Plaza de Poniente.

Son muchos y muy diversos los hechos por los que los agentes detectan irregularidades en carretera en las que detrás está el consumo de drogas. Conducción errática, no respetar las indicaciones de la señalización o provocar un accidente son algunas de las consecuencias de la pérdida de reflejos y la sensación de un exceso de confianza. Ese exceso de confianza fue precisamente lo que llevó a tres conductores a ser denunciados por delitos contra la seguridad vial el pasado domingo al arrojar tasas de alcohol de 0,95 miligramos por litro de aire espirado. Uno de ellos en pleno centro de Valladolid, en la plaza de la Rinconada; otro positivo en la calle San Pedro (La Rondilla) con 0,75 mg/l y el último en la calle Amadeo Arias (Parquesol) donde el conductor arrojó 0,73 tras la segunda prueba.