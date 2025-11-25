El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de un control de alcoholemia tras un accidente en Valladolid. El Norte

Valladolid

Quintuplica la tasa de alcohol y sufre un accidente en Pajarillos

La policía dio el alto a un conductor con positivo en cocaína, anfetamina, opiáceos y THC en uno de los doce controles fijos desplegados el fin de semana

Sofía Fernández

Sofía Fernández

Valladolid

Martes, 25 de noviembre 2025, 19:31

Comenta

Intensifican la vigilancia en carreteras, realizan campañas de concienciación periódicas para evitar el consumo de alcohol y drogas en conductores, informan constantemente de los peligros ... que conlleva el no estar en plenas facultades al volante y aún así, hay quien hace caso omiso de todo y decide circular sin medir las consecuencias.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Ingresa en prisión el asesino de Eli por atracar a punta de cuchillo un salón de belleza de Delicias
  2. 2

    La integración ferroviaria en Valladolid, suspendida indefinidamente
  3. 3 Trasladan a un hombre al Clínico de Valladolid tras ser apuñalado en Barrio España
  4. 4 Estos son los 27 quesos de Valladolid que triunfan en los prestigiosos World Cheese Awards
  5. 5 Investigado tras sufrir un accidente, robar el coche del hombre que le rescató y volver a estrellarse
  6. 6 Amenaza de muerte con un cuchillo y un machete a la mujer que acogía en su casa
  7. 7

    Los guardias civiles detenidos en la operación antidroga eran de Villacastín y San Rafael
  8. 8 Tres menores detenidos en Valladolid por agredir y robar la mochila a otro joven
  9. 9

    La gripe se adelanta y Europa advierte de una nueva variante que acelera su propagación
  10. 10

    El edificio vallisoletano inspirado en una obra del autor del Guggenheim de Nueva York

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Quintuplica la tasa de alcohol y sufre un accidente en Pajarillos

Quintuplica la tasa de alcohol y sufre un accidente en Pajarillos