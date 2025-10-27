Cuadruplica la tasa de alcohol y da positivo en un cóctel de drogas tras sufrir un accidente en Isabel la Católica

Superaba en cuatro veces el límite de alcohol máximo permitido por ley y se encontraba bajo los efectos de un cóctel de drogas cuando los ... agentes de la Policía Local de Valladolid acudieron al aviso por un accidente de tráfico, en el que solo se vio implicado su vehículo, ocurrido en el paseo de Isabel la Católica.

Los hechos ocurrieron minutos antes de las cinco y media de la madrugada del pasado domingo en esta céntrica vía y cuando los uniformados procedieron a la identificación del individuo era evidente el estado en el que se encontraba. Las pruebas de alcoholemia que le fueron realizadas disiparon toda duda con un resultado de 1,05 miligramos por litro de aire espirado (el límite para conductores generales es de 0,25). Además del test para determinar esa ingesta de alcohol cuatro veces superior a la legal, al hombre le realizaron las pruebas de detección de drogas que resultaron positivo en tres sustancias: marihuana, cocaína y metanfetamina. El hombre está siendo investigado por lo ocurrido.

No ha sido esta la única intervención de los agentes por accidentes donde el alcohol o las drogas son factor determinante. El pasado viernes, a las nueve de la mañana, un conductor, que dio positivo en consumo de cannabis, fue trasladado al Hospital Río Hortega por varias lesiones al perder el control de su vehículo y salirse de la calzada en el paseo de Arco Ladrillo.

Contra dos vehículos

El sábado se sumaron a los registros policiales dos accidentes por alcoholemia. El primero de la jornada tuvo lugar a las tres de la tarde en Domingo Martínez, donde el conductor chocó contra dos vehículos más al conducir con una tasa de alcohol de 1,01. Fue denunciado por lo ocurrido, al igual que el implicado en una colisión con otro turismo en la calle José Cantalapiedra. En este caso, tras las pruebas de detección de alcohol se registró un resultado de 0,57 miligramos por litro de aire espirado y positivo por consumo de marihuana.

Esa misma jornada, la Policía Local de Valladolid denunció a un varón por un delito contra la seguridad vial al circular por la calle Cardenal Torquemada sin permiso de conducir.

Cada semana, desde el viernes y hasta el domingo, los agentes vigilan especialmente la seguridad en carretera y realizan controles y pruebas a las personas que circulan por cualquier punto de la ciudad y la jornada dominical tampoco estuvo exenta de accidentes. Uno de ellos en la calle Mieses a las dos de la madrugada, donde el conductor perdía el control del turismo que conducía y se salía de la vía sin sufrir lesiones. Dio positivo en marihuana y anfetamina.

No es un hecho aislado para los agentes denunciar cada fin de semana a varias personas por hacer uso de la bicicleta o el patinete bajo los efectos del alcohol o las drogas. Y es precisamente lo que ocurrió el sábado en la calle Angustias poco antes de las cinco de la madrugada. Allí, los agentes dieron el alto a un hombre que circulaba en patiente y que dio positivo en marihuana. Similar situación a la registrada el domingo a primera hora, esta vez en la calle Ferrocarril, donde el usuario de otro vehículo de movilidad personal (VMP) circulaba de forma errática hasta que cayó al suelo. Las pruebas realizadas arrojaron un resultado de 0,58 miligramos por litro de aire espirado, por lo que finalmente fue propuesto para sanción. Cabe recordar que la multa es la misma, aunque sin retirada de puntos del carné, que para los conductores de vehículos a motor.