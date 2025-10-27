El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Imagen de archivo de un vehículo policial en el centro de Valladolid. El Norte

Valladolid

Cuadruplica la tasa de alcohol y da positivo en un cóctel de drogas tras sufrir un accidente en Isabel la Católica

Dos denunciados por circular en patinete por el centro bajo los efectos del alcohol y los estupefacientes

Sofía Fernández

Sofía Fernández

Valladolid

Lunes, 27 de octubre 2025, 19:33

Superaba en cuatro veces el límite de alcohol máximo permitido por ley y se encontraba bajo los efectos de un cóctel de drogas cuando los ... agentes de la Policía Local de Valladolid acudieron al aviso por un accidente de tráfico, en el que solo se vio implicado su vehículo, ocurrido en el paseo de Isabel la Católica.

