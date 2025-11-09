El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Un agente recoge la documentación del infractor en San Benito. El Norte

Multado por circular ebrio y de forma irregular por el centro de Valladolid

Los policías locales pararon inicialmente al infractor al observar su conducción errática por la calle San Benito

El Norte

Valladolid

Domingo, 9 de noviembre 2025, 19:07

Una patrulla de la Policía Local paró a primera hora de la mañana de este domingo a un conductor después de que los agentes observaban que circulaba de «manera irregular» por la calle San Benito, camino de la plaza de la Rinconada.

Y enseguida comprobaron que presentaba síntomas de haber ingerido alcohol. Así que avisaron a sus compañeros del equipo de Atestados y estos confirmaron sus sospechas.

El infractor dio positivo en alcoholemia, por debajo de 0,60 miligramos por litro de aire espirado, y será sancionado por la vía administrativa.

