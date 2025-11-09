Multado por circular ebrio y de forma irregular por el centro de Valladolid Los policías locales pararon inicialmente al infractor al observar su conducción errática por la calle San Benito

Una patrulla de la Policía Local paró a primera hora de la mañana de este domingo a un conductor después de que los agentes observaban que circulaba de «manera irregular» por la calle San Benito, camino de la plaza de la Rinconada.

Y enseguida comprobaron que presentaba síntomas de haber ingerido alcohol. Así que avisaron a sus compañeros del equipo de Atestados y estos confirmaron sus sospechas.

El infractor dio positivo en alcoholemia, por debajo de 0,60 miligramos por litro de aire espirado, y será sancionado por la vía administrativa.

