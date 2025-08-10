El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Varios de los participantes en la protesta celebrada ayer portan una pancarta. efe/mariam a. montesinos Efe/Mariam A. Montesinos

Sanabria sale a la calle para exigir la recuperación de sus trenes suprimidos

Entre 2.500 y 3.000 personas participan en una protesta en la que se reclamó que las frecuencias que fueron suprimidas el 9 de junio vuelvan a estar operativas

El Norte

El Norte

Valladolid

Domingo, 10 de agosto 2025, 00:31

Entre 2.500 y 3.000 personas, según los convocantes, se movilizaron ayer en la estación de Otero de Sanabria para protestar por el recorte de paradas de trenes de la línea de Alta Velocidad ferroviaria entre Madrid y Galicia. Las altas temperaturas no echaron atrás a los vecinos, que se personaron en los accesos a la estación para solicitar que las frecuencias que fueron suprimidas el 9 de junio vuelvan a estar operativas.

En la protesta no solo se lanzaron consignas y la plataforma de usuarios convocante, Viajeros jodidos Sanabria AV, repartió pegatinas en las que se podía leer la frase ¡Ningún tren sin parada!

