La muerte de Diogo Jota en Zamora impacta en la prensa mundial

La muerte de Diogo Jota, futbolista del Liverpool y de la selección portuguesa, y de su hermano André en la provincia de Zamora ha ... impactado de lleno en la prensa mundial, con una rápida reacción en las webs de las grandes cabeceras internacionales. «Diogo Jota, Liverpool Soccer Star, Dies in Car Crash at 28» (Diogo Jota, futbolista estrella del Liverpool, muere en un accidente de coche a los 28 años), titula de urgencia The New York Times en su versión digital, citando los detalles del accidente, causado según las primeras hipótesis por el reventón de un neumático, salida de la carretera e incendio del vehículo.

La noticia del fallecimiento de Diogo Jota quedó recogida también por la web de Al Jazeera, medio que destaca en su subtítulo que el accidente se produjo cerca de Zamora, en el noroeste de España, dos semanas después de celebrar su boda.

Igualmente, la CNN no tardó en hacerse eco de la trágica noticia con el titular «Liverpool star Diogo Jota dies at 28 in car crash in Spain» (La estrella del Liverpool Diogo Jota muere a los 28 años en un accidente automovilístico en España), citando en su web en primera instancia el comunicado de la Federación Portuguesa de Fútbol. Además, la información fue replicada durante todo el día en su canal de televisión.

La BBC tituló de manera sucinta «Liverpool forward Jota dies in car crash» (Jota, atacante del Liverpool muere en un accidente de coche) y en el artículo de urgencia del periodista Ben Collins se apunta a que la Guardia Civil ha confirmado que el fallecimiento se produjo a las 00:30 horas de este jueves, hora local. «Dijeron que su vehículo, un Lamborghini, se salió de la carretera debido a un reventón de un neumático cuando estaba adelantando a otro vehículo y luego se incendió», apuntó la BBC citando a la Guardia Civil.

También en el Reino Unido, el 'Daily Mail' destacó que el fallecimiento de Diogo Jota se ha producido dos semanas después de que celebrase su boda, Este diario ubica el lugar del accidente para sus lectores a «70 millas de la histórica ciudad de Valladolid». «Jota acababa de casarse con Rute Cardoso, la madre de sus tres hijos, y se había descrito como el hombre más feliz del mundo al convertirse en su marido».

Euronews encabezó la información en su web con el titular «Portugal and Liverpool FC winger Diogo Jota dies in car accident in Spain» (El extremo portugués del Liverpool FC, Diogo Jota, muere en un accidente de coche en España).» El accidente ocurrió a las 00:30 en la A-52, cerca de Sanabria, en el municipio de Cernadilla, en la provincia de Zamora», apuntó la información online

Los medios portugueses concedieron de manera inmediata un lugar muy destacado al fallecimiento de Diogo Jota. Diário de Notícias encabezó su despliegue on-line bajo el título: «Morreu Diogo Jota aos 28 anos. Estrela da seleção e do Liverpool foi vítima de acidente em Espanha» (Diogo Jota falleció a los 28 años. La estrella de la selección nacional y del Liverpool fue víctima de un accidente en España). «Al parecer, Diogo Jota viajaba a Inglaterra junto a su hermano para iniciar una nueva temporada en el Liverpool, después de haberse casado el 22 de junio con Rute Cardoso, con quien tuvo tres hijos», subrayó este diario en una información en continua actualización.

Los periódicos deportivos portugueses también ejecutaron un gran despliegue para cubrir toda la información derivada del trágico suceso.» Guardia Civil e o acidente que vitimou Diogo Jota: «Pneu rebentou em ultrapassagem e carro ficou em chamas»» (La Guardia Civil y el accidente que acabó con la vida de Diogo Jota: «Un neumático reventó al adelantar y el coche se incendió»), apuntó Récord, acompañado de una gráfica imagen del lugar del siniestro, con los restos del coche calcinado.

Las reacciones en redes sociales llegaron de todas partes del mundo, con innumerables clubes y jugadores en 'shock' por la muerte del jugador del Liverpool y su hermano. «All our thoughts are with you. Rest in peace, Diogo Jota», publicó el Real Valladolid en su cuenta en inglés citando el 'post' del Liverpool en el que el club inglés se definía como «devastado» por el «trágico fallecimiento» de su estrella.

Los más de 115 millones de seguidores de Cristiano Ronaldo se encontraron rápidamente con el siguiente mensaje en portugués. «No tiene sentido. Justo ahora estábamos juntos en la selección y ta habías casado. A tu familia, a tu esposa y a tus hijos, les envío mis condolencias y les deseo toda la fuerza del mundo. Sé que siempre estaréis con ellos. Descansen en paz, Diogo y André. Todos os echaremos de menos».

La muerte de Diogo Jota trascendió el ámbito futbolístico y una gran estrella del baloncesto como LeBron James (accionista minoritario del Liverpool) tuiteó que sus «oraciones» están «con los seres queridos» del futbolista «en este momento». «YNWA JOTA», añadió LeBron James, con las siglas del lema del Liverpool 'You'll never walk alone' (nunca caminarás solo). Múltiples deportistas de otras disciplinas se unieron de manera masiva a los mensajes de condolencia.