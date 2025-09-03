Muere una mujer en un atropello frente al cuartel de la Guardia Civil de Toro

ZamoraMuere una mujer en un atropello frente al cuartel de la Guardia Civil de Toro
Fue trasladada en UVI móvil al Hospital de Zamora, pero no pudo superar las heridas causadas por el atropello
Valladolid
Miércoles, 3 de septiembre 2025, 21:26
Una mujer de 85 años falleció esta tarde tras ser atropellada en la avenida Ronda de Corredera de la localidad zamorana de Toro, a la altura del número 37 y frente al cuartel de la Guardia Civil en el municipio.
Tal y como informó el Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León a Ical, el aviso se recibió a las 16.51 horas y hasta el lugar se desplazaron agentes de la Guardia Civil de Zamora, de la Policía Nacional y Local de Toro y personal médico de Emergencias Sanitarias - Sacyl.
En el lugar, el personal médico atendió a la mujer atropellada, que fue trasladada en UVI móvil al Hospital de Zamora. Sin embargo, la mujer no pudo superar las heridas causadas por el atropello y falleció.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.