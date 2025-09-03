El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Zamora

Muere una mujer en un atropello frente al cuartel de la Guardia Civil de Toro

Fue trasladada en UVI móvil al Hospital de Zamora, pero no pudo superar las heridas causadas por el atropello

Valladolid

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 21:26

Una mujer de 85 años falleció esta tarde tras ser atropellada en la avenida Ronda de Corredera de la localidad zamorana de Toro, a la altura del número 37 y frente al cuartel de la Guardia Civil en el municipio.

Tal y como informó el Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León a Ical, el aviso se recibió a las 16.51 horas y hasta el lugar se desplazaron agentes de la Guardia Civil de Zamora, de la Policía Nacional y Local de Toro y personal médico de Emergencias Sanitarias - Sacyl.

En el lugar, el personal médico atendió a la mujer atropellada, que fue trasladada en UVI móvil al Hospital de Zamora. Sin embargo, la mujer no pudo superar las heridas causadas por el atropello y falleció.

