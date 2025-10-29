La Justicia da la razón al Ayuntamiento en su litigio con Leche Gaza, que le reclamaba 1,5 millones de euros

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha dado la razón al Ayuntamiento de Zamora en el litigio contencioso administrativo que mantiene ... con la empresa Leche Gaza. Ésta acusaba al Consistorio de haber incumplido un convenio urbanístico firmado en 2009 y le reclamaba una indemnización de 1,1 millones de euros.

El origen de dicho convenio (rubricado con Rosa Valdeón –PP– como alcaldesa) está en la construcción del puente de los Poetas de la capital zamorana. Para llevarlo a cabo, era necesario hacer viales de entronque con el puente, y éstos debían estar en unos terrenos que eran propiedad de Gaza.

Con el objetivo de no llegar a la expropiación, se llegó a una entente, por la que la empresa cedía esos terrenos, a cambio de recibir la edificabilidad equivalente en otro espacio, donde la empresa levantaría viviendas unifamiliares, en concreto, en el lugar donde se hallaba la antigua fábrica de Gaza.

El Consistorio se comprometió entonces a revisar el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) en el plazo de dos años y ha incluir en el Plan General (entonces, en tramitación) la edificabilidad correspondiente a la parte de la finca expropiada. Y cumplió ambas obligaciones.

Sentencia condenatoria para el Ayuntamiento

GAZA no construyó y, en 2016, la Confederación Hidrográfica del Duero decretó los terrenos como zona de flujo preferente, es decir, de máximo riesgo de inundaciones. A eso se agarraba la empresa para sostener que no podían edificar y que, por tanto, el Ayuntamiento había incumplido el convenio.

Una primera sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Zamora, con fecha 12 de agosto de 2024, declaraba como culpable al Consistorio y le condenaba a indemnizar a Gaza con una cantidad por determinar, más los intereses legales desde el 18 de diciembre de 2009 (cuando se firmó el convenio en cuestión).

Ante dicha resolución, la empresa presentó un recurso reclamando que esa cantidad indemnizatoria fuera de 1,1 millones de euros. Sumados los intereses, ha señalado el alcalde de Zamora, Francisco Guarido, la cantidad rondaría los 1,5 millones de euros. Por su parte, el Ayuntamiento presentó otro recurso pidiendo la revocación de la sentencia.

«Inacción» de Gaza

La sentencia del TSJCyL es rotunda en el rechazo a la decisión del juzgado zamorano. Dice así: «No es verdad que la mercantil actora cediera unos terrenos a cambio de nada. Muy al contrario, consiguió en contraprestación una edificabilidad que aún conserva, pues el PGOU de Zamora no se ha modificado en este extremo. Si no pudo materializar o consolidar el derecho a hacerla suya, fue por su inacción durante el periodo de tiempo que se había fijado. Total, desde el año 2011 hasta mayo de 2016 (quizá entonces por la crisis económica que atravesó España), y parcial, desde esta fecha hasta que en abril de 2020 se declaró la caducidad del procedimiento de aprobación del Estudio de Detalle que presentó en mayo de 2016.

Y agrega: «No es del todo cierta su afirmación de que 'no es posible edificar' en terrenos que se encuentren en Zonas de Flujo Preferente, pues la regulación (artículo 9 ter del Reglamento del Dominio Público Hidráulico) muestra que no hay una prohibición absoluta», sino ciertos requisitos.

Guarido ha recordado que, ya en su momento, aseguraron que la sentencia les parecía «absurda». Esta nueva resolución, ha añadido el alcalde, «pone las cosas en su sitio y reconoce la actuación correcta del equipo de Gobierno anterior y del actual».