Investigado un menor de Zamora que conducía con su padre en el coche y se saltó un control policial Los agentes hicieron señales para que detuviera el vehículo y el chaval hizo caso omiso

El Norte Valladolid Sábado, 8 de noviembre 2025, 12:46

La Guardia Civil de Zamora investiga a un menor de edad que conducía sin licencia, que hizo caso omiso a las señales de los agentes y que llevaba en el coche a otras tres personas, una de ellas su padre.

El pasado día 4 de noviembre, con motivo de servicio prevención de alcohol, drogas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas en la carretera N-525 (Benavente-Vigo), agentes del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Puebla de Sanabria (Zamora) hicieron señales a un conductor para que detuviera su vehículo y poder hacerle las correspondientes pruebas.

El conductor siguió su viaje sin atender a las señales de la Benemérita, aunque fue interceptado poco después, en el punto kilométrico 56,500 de la N-525. Los agentes comprobaron que se trataba de un menor de edad, que nunca había sacado el carné de conducir.

Además, en el vehículo viajaban otras tres personas, una de las cuales era el padre del menor y que, por tanto, sabía que su hijo no tenía permiso de conducir, por lo que fue investigado como cooperador necesario del delito recogido en el artículo 384 del Código Penal.

Los investigados y las diligencias instruidas fueron puestos a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Puebla de Sanabria (Zamora).