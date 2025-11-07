Denunciados tres cazadores en Olmedo por cazar cerca de una finca en la que estaban recolectando

La Guardia Civil, en colaboración junto con agentes medioambientales de la Junta, ha denunciado a tres personas como autoras de infracciones graves a la Ley de Caza de Castilla y León.

Los hechos sucedieron en el término municipal de Olmedo, cuando agentes medioambientales detectaron a tres individuos apostados con armas en los límites de una parcela de maíz que estaba siendo cosechada.

Los cazadores esperaban a que los animales, obligados a abandonar su refugio por el paso de la maquinaria agrícola, quedaran expuestos para abatirlos, lo que constituye una práctica prohibida por la normativa vigente.

Aunque los implicados contaban con licencia de armas y autorización para cazar, se les intervinieron un rifle y dos escopetas municionadas con cartuchos de bala, quedando depositadas en la Intervención de Armas de la Comandancia de la Guardia Civil de Valladolid.

Los hechos han sido calificados como infracción administrativa grave, y serán denunciados ante el Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León en Valladolid. Las sanciones contempladas incluyen multas de entre 2.000 y 10.000 euros, retirada de la licencia de caza e inhabilitación para obtenerla durante un periodo de uno a tres años.