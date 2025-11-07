El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Dos agentes medioambientales, en una imagen de archivo. El Norte

Valladolid

Denunciados tres cazadores en Olmedo por cazar cerca de una finca en la que estaban recolectando

Las armas fueron decomisadas y se enfrentan a sanciones de hasta 10.000 euros

El Norte

Valladolid

Viernes, 7 de noviembre 2025, 17:24

Comenta

La Guardia Civil, en colaboración junto con agentes medioambientales de la Junta, ha denunciado a tres personas como autoras de infracciones graves a la Ley de Caza de Castilla y León.

Los hechos sucedieron en el término municipal de Olmedo, cuando agentes medioambientales detectaron a tres individuos apostados con armas en los límites de una parcela de maíz que estaba siendo cosechada.

Los cazadores esperaban a que los animales, obligados a abandonar su refugio por el paso de la maquinaria agrícola, quedaran expuestos para abatirlos, lo que constituye una práctica prohibida por la normativa vigente.

Noticias relacionadas

Herida una mujer de 55 años en un accidente de tráfico a la altura de Simancas

Herida una mujer de 55 años en un accidente de tráfico a la altura de Simancas

El restaurante The Dolphin's Tavern se alza con el Visado de Oro en Íscar

El restaurante The Dolphin's Tavern se alza con el Visado de Oro en Íscar

Aunque los implicados contaban con licencia de armas y autorización para cazar, se les intervinieron un rifle y dos escopetas municionadas con cartuchos de bala, quedando depositadas en la Intervención de Armas de la Comandancia de la Guardia Civil de Valladolid.

Los hechos han sido calificados como infracción administrativa grave, y serán denunciados ante el Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León en Valladolid. Las sanciones contempladas incluyen multas de entre 2.000 y 10.000 euros, retirada de la licencia de caza e inhabilitación para obtenerla durante un periodo de uno a tres años.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece un hombre al caer desde un séptimo piso en Huerta del Rey
  2. 2

    Hallan el cadáver de un hombre de 66 años en una vivienda de Puente Duero
  3. 3 Rompe el retrovisor y raya el coche a la conductora que le «quitó» el aparcamiento en Valladolid
  4. 4 Roba 600 euros en prendas en Rio Shopping y los oculta en su carrito de bebé
  5. 5 Las tarifas de Auvasa y de Biki se mantendrán en 2026: estos son los precios
  6. 6

    Un súper en María de Molina dará servicio a la franja del casco histórico de Valladolid con menos oferta
  7. 7

    Condenado a una pena mínima por tratar residuos peligrosos sin licencia durante 12 años, enterrarlos y luego vender el terreno
  8. 8 Valladolid, en el ambicioso plan europeo de alta velocidad: a París en cinco horas y a Lisboa en cuatro
  9. 9 ¿Qué día se encienden las luces de Navidad en Valladolid? El gran encendido y cómo ha cambiado en los últimos años
  10. 10 La boda del padre de Lamine Yamal con una joven de 23 años genera una lluvia de comentarios

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Denunciados tres cazadores en Olmedo por cazar cerca de una finca en la que estaban recolectando

Denunciados tres cazadores en Olmedo por cazar cerca de una finca en la que estaban recolectando