Inteligencia artificial contra la despoblación: la realidad virtual y la innovación llegan al medio rural

Con la provincia más envejecida de España y, por ende, un problema de despoblación acuciante, al medio rural de Zamora no le queda más remedio ... que pensar en la rentabilidad social (en detrimento de la económica) y llevar la innovación por bandera. Una buena oportunidad son los 90.000 euros que el pasado mes de abril obtuvo la Diputación de Zamora, a través del Servicio de Fondos Europeos y Emprendimiento, para implementar pequeñas soluciones rurales innovadoras, con la inteligencia artificial como protagonista.

La financiación es posible gracias a la participación de la institución provincial en el proyecto europeo Ruractive, una convocatoria abierta para innovadores en la que Zamora recibió 36 propuestas de soluciones, de las 176 presentadas, siendo de las 12 regiones piloto incluidas en el proyecto, el territorio que más propuestas recibió.

Evaluadores externos seleccionaron tres proposiciones de tres consorcios europeos, de las que dos ya han sido aprobadas por la Comisión Europea.

VYYA, atención médica digital en los pueblos

Uno de los proyectos es el denominado VIYA, un sistema de atención médica digital para poblaciones rurales dispersas, que, como explican desde la Diputación, «permitirá a las personas mayores ponerse en contacto con su médico en cuestión de minutos, incluyendo tanto un escaneo previo del rostro como una serie de preguntas que ayudarán al doctor con su diagnóstico. Posteriormente, ambas personas se podrán ver de forma telemática, facilitando una atención más cercana y eficiente».

Este servicio, diseñado para funcionar por voz, sin conexión a internet y al que también se puede acceder tanto por cualquier dispositivo inteligente como por una línea telefónica tradicional, presenta funcionalidades muy diversas, como el monitoreo de signos vitales, consultas de telemedicina o gestión de medicación. Asimismo, se instalarán puntos autónomos con soporte guiado por voz, pantalla táctil y lector de código QR o de tarjeta, entre otros, para optimizar el uso de esta herramienta.

Es un proveedor de cuidados impulsado por inteligencia artificial a través de Moka –una empresa tecnológica española con gerencia francesa– y la plataforma de telemedicina Travel Doctor.

Según el gerente del proyecto, Karim Assad, la principal virtud de esta herramienta es la posibilidad «de ver al doctor de manera inmediata, sin moverte del sitio, además de tener recordatorios de los medicamentos a tomar o pedir citas médicas».

Zamora Medieval XR

La otra propuesta aprobada se enmarca en el ámbito cultural y de valorización del patrimonio. En la institución provincial explican que, con Zamora Medieval XR (ZMXR), se mostrará la reconstrucción tanto del Castillo de Castrotorafe como del Monasterio de Moreruela en realidad virtual, «de tal manera que veremos las edificaciones en su origen y desarrollo, así como momentos históricos puntuales de dos enclaves característicos del patrimonio medieval de la provincia».

Además, se crearán tours para unos 20 enclaves medievales adicionales, y se desarrollará una web-app con textos, audioguías y minijuegos que funcionará en ordenadores y móviles. También se implementarán gafas VR, pantallas táctiles, sensores IoT y códigos QR para escuchar las explicaciones en varios idiomas, con el objetivo de que se pueda hacer desde cualquier parte del mundo.

Afirman en la Diputación que «se trata de una acción extremadamente innovadora, singular e inclusiva, que utiliza tecnologías de realidad extendida (XR) para revitalizar el patrimonio medieval rural». Es una iniciativa, agregan, «con un enorme potencial para captar la atención de visitantes y expertos de toda Europa, reforzando el atractivo turístico y cultural de Zamora desde una perspectiva moderna, sostenible e inclusiva».

La empresa A.D. Digital X Agency LTD (Chipre) será la responsable del despliegue del hardware y la analítica turística, en colaboración con Arkikus (España), especializada en escaneado y modelado 3D, y desarrollo de aplicaciones web y móviles de RV.

Vigilancia ambiental y prevención de incendios

La tercera propuesta seleccionada en un primer momento, pero que aún no ha sido aprobada por la Comisión, es una herramienta digital avanzada para la vigilancia medioambiental y la alerta temprana de incendios.

El proyecto, que se desplegaría en las comarcas de Aliste, Tábara y Alba, «combina sensores meteorológicos de última generación, tecnología satelital y modelos predictivos basados en inteligencia artificial para anticiparse a situaciones de riesgo con una precisión sin precedentes», detallan en la Diputación.

Esta capacidad de detección temprana y respuesta inmediata, añaden, «constituye una herramienta transformadora para las fuerzas y cuerpos de seguridad, al dotarlas de información crítica en tiempo real que mejora exponencialmente su capacidad de actuación y prevención».