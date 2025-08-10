El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El Monasterio de Moreruela se reconstruirá con realidad virtual. Turismo de Castilla y León.

Zamora

Inteligencia artificial contra la despoblación: la realidad virtual y la innovación llegan al medio rural

La Comisión Europea ha aprobado dos proyectos para Zamora en el programa Ruractive: uno enfocado a la atención médica digital para las personas mayores y otro a la revitalización del patrimonio medieval mediante realidad extendida (XR)

Óscar F. Civieta

Óscar F. Civieta

Zamora

Domingo, 10 de agosto 2025, 19:21

Con la provincia más envejecida de España y, por ende, un problema de despoblación acuciante, al medio rural de Zamora no le queda más remedio ... que pensar en la rentabilidad social (en detrimento de la económica) y llevar la innovación por bandera. Una buena oportunidad son los 90.000 euros que el pasado mes de abril obtuvo la Diputación de Zamora, a través del Servicio de Fondos Europeos y Emprendimiento, para implementar pequeñas soluciones rurales innovadoras, con la inteligencia artificial como protagonista.

