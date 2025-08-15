El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Imagen del incendio en la zona de Sanabría desde un helicóptero de los servicios de extinción. El Norte

El incendio de Orense que saltó a Zamora sigue en nivel 2 con «muchos focos descontrolados»

Los trabajos durante la noche se centraron en salvar las casas de los cinco municipios zamoranos desalojados ayer

El Norte

Viernes, 15 de agosto 2025, 10:10

El pasado martes se origino un incendio en Ourense, en la zona fronteriza con Zamora y que, finalmente, saltó ayer hacia el territorio castellano y leonés. El fuego continúa en el nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial (IGR) con «muchos focos descontrolados».

Según informaron a Ical fuentes de la Delegación Territorial de la Junta en Zamora, los trabajos realizados durante la noche se han centrado en salvar las casas de los municipios desalojados ayer, que por el momento, se mantienen a salvo.

Durante la tarde de ayer tuvieron que ser desalojados 136 personas de Castromil, 120 de Villanueva de la Sierra, 47 de Bajacoba, 75 de Pías y 1.350 de Porto.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Quería volver a la discoteca, se bajó del coche y cuando volvimos estaba muerto»
  2. 2

    El joven hostelero de Tordesillas que murió desnucado en la puerta de su bar
  3. 3 Hallan muerto a un hombre tendido en la carretera de San Román de Hornija
  4. 4 El incendio de León y Zamora, camino de convertirse en el peor de la historia de España
  5. 5

    «No van a parar hasta matar a mi hijo»
  6. 6 Jaime Aparicio, de 37 años, segunda víctima mortal en los incendios forestales de León
  7. 7 El incendio de Puercas tuvo su origen en el «efecto lupa» por la acumulación de residuos en una finca
  8. 8

    La alcaldesa de San Román tras el atropello mortal: «Estamos consternados por lo ocurrido»
  9. 9 Parte del primer y del segundo premio de Lotería Nacional caen en Valladolid
  10. 10 Dejan inconsciente a un hombre de 42 años en una pelea en Aguilafuente

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El incendio de Orense que saltó a Zamora sigue en nivel 2 con «muchos focos descontrolados»

El incendio de Orense que saltó a Zamora sigue en nivel 2 con «muchos focos descontrolados»