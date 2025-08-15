El incendio de Orense que saltó a Zamora sigue en nivel 2 con «muchos focos descontrolados»
Los trabajos durante la noche se centraron en salvar las casas de los cinco municipios zamoranos desalojados ayer
El Norte
Viernes, 15 de agosto 2025, 10:10
El pasado martes se origino un incendio en Ourense, en la zona fronteriza con Zamora y que, finalmente, saltó ayer hacia el territorio castellano y leonés. El fuego continúa en el nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial (IGR) con «muchos focos descontrolados».
Según informaron a Ical fuentes de la Delegación Territorial de la Junta en Zamora, los trabajos realizados durante la noche se han centrado en salvar las casas de los municipios desalojados ayer, que por el momento, se mantienen a salvo.
Durante la tarde de ayer tuvieron que ser desalojados 136 personas de Castromil, 120 de Villanueva de la Sierra, 47 de Bajacoba, 75 de Pías y 1.350 de Porto.
