Un hombre muere y una mujer resulta herida en una colisión entre dos motos y una ambulancia en Zamora

La herida fue trasladada en UVI móvil al complejo asistencial zamorano desde la CL-605, donde se produjo el siniestro

Valladolid

Viernes, 29 de agosto 2025, 17:44

Un hombre ha perdido la vida y una mujer ha resultado herida hoy viernes a las 12.10 horas en una colisión entre dos motos y una ambulancia en el kilómetro 169 de la CL-605, en Zamora.

La sala de operaciones del 112 avisó a Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía, a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias- Sacyl que envió una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico, tal y como recoge Ical.

El personal sanitario en el lugar confirmó el fallecimiento de uno de los heridos, un hombre de unos 55 años, y atendió y trasladó en UVI móvil a una mujer, de 53 años, al Complejo Asistencial de Zamora.

