Herido un hombre de 63 años tras salirse su furgoneta de la A-66 en Zamora El accidente se ha producido sobre las nueve y media de la mañana de este domingo a la altura de Valcabado

Domingo, 28 de septiembre 2025, 10:55

Un hombre de 63 años resultó herido este domingo por la mañana tras salirse de la A-66 la furgoneta que conducía. El accidente se produjo sobre las 9:30 horas a la altura del kilómetro 272, sentido Benavente, en el término municipal de Valcabado, según informó el Servicio de Emergencias 112.

Una llamada alertó a la sala de operaciones del siniestro y requirió asistencia para un hombre, que estaba consciente y presentaba contusiones. Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Guardia Civil de Tráfico y una ambulancia para atender al herido.

