Herido un conductor tras salirse de la carretera su coche en un pueblo de Zamora

Un hombre de unos 40 años resultó herido el jueves por la noche en un accidente de tráfico en la provincia de Zamora. El siniestro se produjo a las 21:05 horas en un camino de Cañizal, en dirección Parada de Rubiales (Salamanca), cuando una llamada alertó al Servicio de Emergencias 112 de que se había producido una salida de vía de un turismo y, en consecuencia, una persona estaba herida, semiinconsciente y atrapada en el interior del vehículo.

Se trasladó el aviso a la Guardia Civil de Tráfico de Zamora y Salamanca, a los Bomberos de la Diputación y a Sacyl, que envió una UVI móvil. Posteriormente, el alertante comunicó a través del 112 que habían conseguido sacar al herido del vehículo, por lo que se anuló la salida de los Bomberos.

En el lugar, el personal sanitario atendió a un varón de 40 años que fue trasladado en UVI móvil al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.

