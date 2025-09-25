El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Hallan muerto al hombre de 63 años desaparecido desde el lunes en Zamora

Se encontraba en el interior de su coche, en el paraje de La Cueva

E. N.

Jueves, 25 de septiembre 2025, 08:17

El hombre de 63 años desaparecido desde el lunes fue encontrado muerto a las 19:22 horas del miércoles en el paraje de La Cueva, en el término municipal de Almeida de Sayago. El cuerpo sin vida apareció en el interior de su coche, que había sido visto por última vez el pasado lunes en el entorno de Carbellino de Sayago.

El hallazgo se produjo tras una batida organizada por la Guardia Civil, en la que participaron 31 vecinos voluntarios y varios guardias civiles, uno de los cuales encontró el cadáver, según informaron fuentes de la Comandancia de Zamora.

El pasado lunes, la Benemérita estableció el dispositivo de búsqueda DByLDES para intentar encontrar al desaparecido, que no regresó a su domicilio en la capital zamorana y que tenía una vivienda en Almeida de Sayago.

En la búsqueda participaron varias patrullas de Seguridad Ciudadana y del Seprona, con embarcación, así como la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia, Atención al Peregrino, el helicóptero de la Unidad Aérea de Castilla y León, con base en León, la Oficina Móvil de Atención a la Ciudadanía para trabajos de Puesto de Mando Avanzado, el Equipo Pegaso y los perros de búsqueda del Grupo Cinológico de Castilla y León con base en Zamora. El dispositivo fue dirigido y coordinado por el teniente adjunto de la Compañía de Zamora.

