El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de dos ambulancias. El Norte

La explosión de una bombona de butano deja un herido en Zamora capital

El hombre de 65 años se encontraba en la vivienda junto a otra persona que resultó ilesa

Sofía Fernández

Sofía Fernández

Valladolid

Sábado, 13 de septiembre 2025, 11:20

Un escape de gas procedente de una bombona de butano provocó este viernes una deflagración en la cocina de un vivienda en la Avenida Víctor ... Gallego de Zamora que se saldó con una persona herida leve y otra ilesa que fueron atendidas por lo ocurrido el pasado viernes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La motorista fallecida en la VA-30: «Trabajadora, risueña y siempre atenta a todos»
  2. 2

    Listado completo con las rutas de Buscyl gratis desde el lunes 15 de septiembre
  3. 3 Roca Rey pasa a la enfermería tras ser cogido en Valladolid en su primer toro
  4. 4

    Un nuevo radar multicarril controla el paso por la VA-30 y eleva a 29 los dispositivos en Valladolid
  5. 5 Hace un giro prohibido con el coche y les pillan con un rolex, piedras preciosas y objetos robados
  6. 6 Denuncian que un activista que saltó a la contrarreloj «quedó inconsciente tras ser lanzado por la policía»
  7. 7 La influencer Marian Izaguirre, hospitalizada en estado crítico tras varios días desaparecida
  8. 8 Programa de fiestas de Valladolid 2025. Viernes 12 de septiembre
  9. 9

    El Rey Fernando sufre un nuevo accidente en plena comparsa
  10. 10

    Carnero sobre la limpieza: «No me gusta cómo está la ciudad, pero estaba peor»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La explosión de una bombona de butano deja un herido en Zamora capital

La explosión de una bombona de butano deja un herido en Zamora capital