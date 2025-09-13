La explosión de una bombona de butano deja un herido en Zamora capital

Un escape de gas procedente de una bombona de butano provocó este viernes una deflagración en la cocina de un vivienda en la Avenida Víctor ... Gallego de Zamora que se saldó con una persona herida leve y otra ilesa que fueron atendidas por lo ocurrido el pasado viernes.

Poco después de las doce del mediodía, los servicios de emergencia del 112 recibían la llamada solicitando asistencia para un varón que ha resultado herido tras producirse la deflagración de una bombona de gas butano en la cocina de una vivienda de la Avenida Víctor Gallego de Zamora.

El hombre de 65 años que resultó herido tras la deflagración se encontraba consciente y fue atendido por personal que Sacyl y posteriormente trasladado al hospital de Zamora. Asimismo, una dotación de bomberos de la capital, efectivos del Cuerpo Nacional de Policía y personal de la empresa suministradora acudieron a esta vivienda de la Avenida Víctor Gallego para garantizar esclarecer lo ocurrido y garantizar la seguridad del edificio que no presentaba daños estructurales ni de consideración tras al explosión que puso en tensión al vecindario.

Una explosión anterior

El susto de los vecinos se suma a la tensión que vivieron en una calle cercana hace apenas mes y medio en la capital, donde tuvo lugar un hecho similar esta vez debido a la explosión de una tubería de gas ubicada en una zanja en la que se trabajaba por obras. En esa ocasión, la deflagración ocasionó el incendio en un camión y en un edificio situado apenas a unos metros de la tubería afectada. Los hechos ocurrieron el pasado 1 de agosto en la calle Regimiento Toledo, en el centro de Zamora. En esa ocasión, dos personas resultaban heridas (una de ellas con quemaduras graves en las piernas) y fueron atendidas y trasladadas al hospital para su valoración. Asimismo, se desplazaron varias dotaciones de bomberos y agentes de policía para esclarecer lo sucedido y garantizar un perímetro de seguridad en la zona.