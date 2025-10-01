El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Cuatro heridos, entre ellos dos niños, en una colisión entre dos coches en Zamora

El accidente se ha producido a primera hora de este miércoles en la A-66 a la altura de Cubillos

E. N.

Miércoles, 1 de octubre 2025, 16:24

Cuatro personas, entre ellas dos niños, han resultado heridas a primera hora de este miércoles en un accidente de tráfico en la A-66 en Zamora. El siniesto se ha producido a las 6:40 horas en el kilómetro 266 de la citada autovía sentido Zamora, a la altura de Cubillos, cuando dos vehículos han colisionado por alcance y, como consecuencia del impacto, una mujer estaba atrapada en el interior de uno de los turismos.

Hasta el lugar se ha desplazado la Guardia Civil de Tráfico, los Bomberos del Parque Centro de la Diputación de Zamora, una UVI móvil, dos ambulancias de soporte vital básico y personal sanitario de Atención Primaria del centro de salud Zamora Rural.

En el lugar, el personal sanitario de Sacyl atendió a cuatro personas heridas, dos mujeres de 50 y 5 años y dos varones de 48 y 7 años. Estos dos últimos fueron trasladados en una ambulancia de soporte vital básico de Sacyl, con personal de Atención Primaria, al Hospital de Zamora. La menor de 5 años, en UVI móvil; y la mujer de 50 años, en otra ambulancia de soporte vital básico, con personal de la UVI móvil, ambas también al hospital de Zamora.

