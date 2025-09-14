Más de cien llamadas alertan de dos incendios entre Cernadilla y Camarzana de Tera
Los fuegos se han originado a mediodía en dos puntos de la mediana de la A-52
Valladolid
Domingo, 14 de septiembre 2025, 13:46
Los servicios de emergencias del 112 recibían este domingo a mediodía más de un centenar de llamadas de conductores que avisaban de la presencia de ... humo y llamas en dos zonas de arbustos de la mediana que separa los carriles de la A-52.
El punto kilométrico 28, a la altura de la localidad de Camarzana de Tera fue uno de los lugares donde la presencia de llamas generó tanta alerta. A esta localización se le suma el punto kilométrico 64, a la altura del municipio zamorano de Cernadilla.
En ambos puntos, a 36 kilómetros de distancia, se habría originado este mediodía y por causas que aún se desconocen unos incendios que han movilizado a efectivos de la Guardia Civil de Zamora, agentes del servicio de Medioamiente y a bomberos de la Diputación que han acudido para sofocar ambos fuegos.
