Más de cien llamadas alertan de dos incendios entre Cernadilla y Camarzana de Tera

Los servicios de emergencias del 112 recibían este domingo a mediodía más de un centenar de llamadas de conductores que avisaban de la presencia de ... humo y llamas en dos zonas de arbustos de la mediana que separa los carriles de la A-52.

El punto kilométrico 28, a la altura de la localidad de Camarzana de Tera fue uno de los lugares donde la presencia de llamas generó tanta alerta. A esta localización se le suma el punto kilométrico 64, a la altura del municipio zamorano de Cernadilla.

En ambos puntos, a 36 kilómetros de distancia, se habría originado este mediodía y por causas que aún se desconocen unos incendios que han movilizado a efectivos de la Guardia Civil de Zamora, agentes del servicio de Medioamiente y a bomberos de la Diputación que han acudido para sofocar ambos fuegos.