Alerta por la desaparición de un ciudadano francés, «que no habla español», en Morales del Vino
El hombre fue visto por última vez mientras hacía una ruta por la localidad zamorana
El Norte
Valladolid
Lunes, 3 de noviembre 2025, 19:57
Preocupación en Zamora tras la desaparición de un ciudadano francés en la localidad de Morales del Vino. La Asociación SOS Desaparecidos lanzó el pasado 31 de octubre un aviso a través de su cuenta de 'X', antes Twitter, por la desaparición del hombre.
Perig B., de 43 años y de nacionalidad francesa, fue visto por útlima vez el 12 de octubre. Su caso ha sido calificado de 'urgente', ya que lleva casi un mes desaparecido y, como ha señalado la asociación, el hombre «no habla español».
🆘 DESAPARECIDO#sosdesaparecidos #Desaparecido #Missing #España #Zamora #MoralesdeVino— ALERTA DESAPARECIDOS (@sosdesaparecido) October 31, 2025
Síguenos @sosdesaparecido pic.twitter.com/AqHDcwQGmQ
En el aviso publicado en sus redes sociales, SOS Desaparecidos ha incluido una foto del hombre por si alguien le hubiera visto. Además, han detallado sus características: un hombre de complexión física normal, con pelo canoso y ojos azules.
En principio, «desaparición voluntaria»
Según recoge Telecinco en su página web, el ciudadano francés se encontraba haciendo una ruta por la localidad zamorana con intención de desplazarse hasta Salamanca. En Morales del Vino fue localizado por unos agentes que le ofrecieron asistencia, pero este la rechazó y continuó su recorrido. Desde entonces no se sabe nada acerca del paradero de Perig B.
La desaparición se ha calificado como 'voluntaria', aunque no se descartan otros escenarios y por el momento se han realizado diversas batidas por la zona. Ninguna ha arrojado un resultado positivo.
La asociación ha pedido la colaboración ciudadana para aportar cualquier información que pueda conducir a su localización y ha facilitado el número 868 286 726 y el correo info@sosdesaparecidos.es.