Imagen de archivo de una ambulancia. A. Mingueza

Un anciano en la avenida de Segovia, tercer atropellado en Valladolid este lunes

El herido, en un primer diagnóstico, sangraba por la nariz tras recibir el golpe del vehículo

Valladolid

Lunes, 3 de noviembre 2025, 14:00

Mañana de atropellos la de este lunes en Valladolid. El último, un anciano de unos 80 años, a la altura del número 8 de la avenida de Segovia, en el barrio de Delicias, después de recibir un golpe de un vehículo, según ha informado inicialmente el 112, a las 13:00 horas. Hasta ese punto se han desplazado varias dotaciones de la Policía Municipal, Nacional y emergencias sanitarias. Estas últimas se han centrado en el herido, que presentaba una hemorragia nasal, aunque no revestían gravedad tras una primera valoración.

Este atropello en vías urbanas se suma a otros dos informados por el 112 a lo largo de la mañana de este lunes. A las 12:12 horas, en el paseo de la Magdalena, con el cruce de la calle Real de Burgos, una mujer de 57 años ha sido arrollada por un turismo, que le ha ocasionado heridas en una pierna. Se encontraba consciente en todo momento.

Más grave, al ser trasladada la herida al Hospital Río Hortega de la capital en UVI móvil, ha sido el de las 8:28 horas de la calle de la Malaza, esquina con Almazara, en Arroyo de la Encomienda.

Allí, un coche ha golpeado a la víctima, de 47 años, que inicialmente ha sufrido dolencias en una de sus piernas.

