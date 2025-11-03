El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Palencia

Herido un ciclista tras caer por una ladera del parque eólico de Magaz

Los bomberos tuvieron que rescatar este lunes al joven de 22 años, que fue trasladado al Hospital Río Carrión

El Norte

El Norte

Palencia

Lunes, 3 de noviembre 2025, 13:36

Comenta

Un joven de 22 años ha resultado herido en la mañana de este lunes tras sufrir una caída en un camino en la ladera del parque eólico de Magaz, aproximadamente a un kilómetro al sur de la subestación eléctrica de Palencia.

El accidente ha tenido lugar a las 9:43 horas a la altura del kilómetro 7 de la autovía A-67, a las afueras de Palencia, cuando el Servicio de Emergencias Sanitarias 112 de Castilla y León fue alertado de la caída del ciclista en una zona de difícil acceso.

El 112 dio aviso a la Policía Local y a los bomberos del Parque de Palencia, que se desplazaron hasta el lugar para rescatar al joven de 22 años y acercarle hasta una ambulancia de soporte vital básico de Emergencias Sanitarias-Sacyl, que le trasladó hasta el Hospital Río Carrión de Palencia.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una pelea entre cuatro personas moviliza a la Policía en un nuevo altercado en Delicias
  2. 2 Detenida una mujer por explotar sexualmente a otras cuatro en un piso de Valladolid
  3. 3

    Adiós a tres décadas de la mejor gastronomía en Rioseco
  4. 4

    La multinacional china Gotion, accionista de InoBat, planea invertir 5.000 millones en Valladolid
  5. 5

    El agredido a martillazos en el Rancho Grande deja de ser okupa
  6. 6 Un vecino de Valladolid pierde casi 10.000 euros en una ciberestafa a través de TikTok
  7. 7

    «Todo llevó al cese en el Real Valladolid. Nada que objetar»
  8. 8 Muere un corredor tras caerse por un barranco en el monte Pajariel
  9. 9

    Obligado a desalojar un edificio militar de Valladolid tras más de un año de okupa
  10. 10

    Mazón dimite tras pactarlo con Feijóo: «He cometido errores y viviré con ellos toda mi vida»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Herido un ciclista tras caer por una ladera del parque eólico de Magaz

Herido un ciclista tras caer por una ladera del parque eólico de Magaz