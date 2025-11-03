Herido un ciclista tras caer por una ladera del parque eólico de Magaz

El Norte Palencia Lunes, 3 de noviembre 2025, 13:36 Comenta Compartir

Un joven de 22 años ha resultado herido en la mañana de este lunes tras sufrir una caída en un camino en la ladera del parque eólico de Magaz, aproximadamente a un kilómetro al sur de la subestación eléctrica de Palencia.

El accidente ha tenido lugar a las 9:43 horas a la altura del kilómetro 7 de la autovía A-67, a las afueras de Palencia, cuando el Servicio de Emergencias Sanitarias 112 de Castilla y León fue alertado de la caída del ciclista en una zona de difícil acceso.

El 112 dio aviso a la Policía Local y a los bomberos del Parque de Palencia, que se desplazaron hasta el lugar para rescatar al joven de 22 años y acercarle hasta una ambulancia de soporte vital básico de Emergencias Sanitarias-Sacyl, que le trasladó hasta el Hospital Río Carrión de Palencia.