Como en cada edición, la jornada culminó con la entrega de premios. El jurado no lo tuvo fácil. Estuvo compuesto por el experto en el mundo del motor y colaborador de El Norte, Santiago de Garnica, Carolina Romero, de Mapfre, Fernando Santos, de Lexus, Victoria Antona de Itevelesa, Julián Picapiedra, de Michelín, Ignacio Zarandona, concejal de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Valladolid y Manuel Salgado, de El Norte de Castilla.

Itevelesa reconoció al coche más antiguo, a la moto más antigua y al vehículo industrial más antiguo. En el caso del automóvil, el premiado fue un Delahaye Type 87, de madera del año 1923 que lució precioso en la Plaza Zorrilla. Su orgulloso propietario, Jaime de la Calle explicó que lo compró su abuelo y desde entonces siempre ha estado en la familia. Lo restauraron hace 30 años. El premio a la motocicleta más antigua fue para una Ariel Square Four de 1000 cc de 1949. Una auténtica preciosidad, propiedad del vallisoletano José Luis Moraga, que la compró en Inglaterra. «Esta moto me hace estar siempre entretenido restaurándola y los domingos salgo a pasear con ella, que es como más disfruto». En cuanto al vehículo industrial más antiguo, se trataba de un camión Ebro B45, del año 1945, propiedad de Ángel Fernández Rodrigo. «Siempre ha estado en la familia. Primeramente, lo usábamos para repartir butano y ahora le hemos adaptado una cisterna para nuestra empresa de gasóleo. Se conduce bien. Lo difícil es hacer maniobras», comentan sus propietarios.

El premio al vehículo llegado desde más lejos, fue para un Renault 8 procedente de Ginebra. El vallisoletano Antonio Conde ha recorrido 1.300 kilómetros para acudir a esta cita. «Lo compré en el año de la pandemia, en Navarra. No es tan cómodo como un coche moderno, pero si te gustan los motores vintages, merece mucho la pena hacer una viaje tan largo», dice orgulloso su dueño.

El club con mayor número de inscritos fue el de Vehículos Veteranos de Valladolid, con 42 vehículos, que estuvo representado por Luis Misiego. En cuanto al club de fuera de Valladolid con más participantes, fue el Club 600 de Palencia, Amigos de los Clásicos, con 13 vehículos, que estuvo representado por Florentino Díaz.

El premio Mapfre, al vehículo más antiguo con póliza Mapfre, recayó en un Seat 127, propiedad de Miguel Ángel Ruiz, cuya póliza data de 1977, mientras que el Premio Michelín, al vehículo más antiguo con neumáticos Michelín, fue para un Berliet MGB2 de 1926, propiedad del Museo de Coches Históricos de Salamanca, que lucía unos neumáticos impecables a pesar de su antigüedad. «Siempre acudimos a esta cita con alguna pieza muy especial. Este coche funciona muy bien, lo usamos en muchos rallies de coches históricos y tiene una imagen muy peculiar por sus asientos de mimbre, que parecen jardineras», señalaba Luis Miguel Mata, director del Museo. También hubo un premio a la mejor fotografía con Móvil, que recayó en Óscar de Blas, por una preciosa imagen de las motocicletas expuestas en esta cita.

Todos los ganadores se llevaron un trofeo conmemorativo, una experiencia enoturística para dos personas en la Bodega Protos, la suscripción de tres meses a El Norte de Castillla y una revisión de ITV Gratuita por parte de Itevelesa.

