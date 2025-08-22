Zarandona se reúne con los vecinos de Pilarica para atender sus quejas por las obras de la tercera vía

Tras un largo periodo de insistencia por parte de los vecinos de Pilarica para denunciar las molestias ocasionadas al barrio por las obras de construcción ... de la tercera vía ferroviaria, finalmente, sus peticiones han obtenido respuesta directa por parte del concejal de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Valladolid, José Ignacio Zarandona, que ha mantenido esta semana un encuentro con la Asociación de Vecinos.

«En mi casa, hasta la caldera tiembla por las obras de la vía», aseguraba ya hace unos días Rubén García, vocal de dicha agrupación, cuando denunciaba públicamente a través de este periódico, el malestar de sus vecinos a causa de las «vibraciones en las viviendas» que causan las intervenciones sobre el río Esgueva, la insalubridad del entorno y «las repercusiones medioambientales». Los representantes de la Asociación no perdieron oportunidad de reiterar estas quejas ante el concejal y de trasladarle «su profunda inquietud por la falta de información y transparencia por parte de Adif, entidad responsable del proyecto».

Zarandona ha reconocido que «el Ayuntamiento tampoco ha recibido la información necesaria para dar respuestas claras a la ciudadanía», calificando el proyecto como «equívoco» y subrayando que «la concesión de permisos se ha realizado directamente desde instancias estatales, sin un contacto fluido con la administración local». El concejal ha manifestado su compresión a los vecinos y también ha asegurado que el equipo de gobierno ha pedido las mismas explicaciones a la compañía de Alta Velocidad puesto que «Valladolid no puede ser espectadora de unas decisiones que afectan directamente a la vida de los ciudadanos».

Una vez ha tenido lugar la reunión entre el representante del consistorio y los damnificados, se ha comunicado «la concejalía dará trasladó a ADIF de las inquietudes del barrio, se continuará defendiendo el interés vecinal en los foros correspondientes y se mantendrá una comunicación directa con la Asociación de Vecinos de Pilarica». Tanto el Ayuntamiento como la Asociación coincidieron en la necesidad de abrir «un cauce estable de diálogo con ADIF y en reclamar que los proyectos ferroviarios en Valladolid se planifiquen pensando en la calidad de vida de los vecinos, como es el caso del soterramiento».

Se trata de una serie de medidas a las que ya han apelado con anterioridad los vecinos de Pilarica. Ya lo decía una de las afectadas, Julia Araújo, «No es cuestión de ideología, sino del daño que está sufriendo el barrio, tanto a nivel urbano como social. La solución es hacer algo que corte la marginalidad social que hay en estos barrios».