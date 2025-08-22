El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Zarandona durante la reunión los vecinos, esta semana. El Norte

Valladolid

Zarandona se reúne con los vecinos de Pilarica para atender sus quejas por las obras de la tercera vía

El concejal ha calificado el proyecto de «equívoco» y ha asegurado que trasladará las inquietudes del barrio a Adif

El Norte

Valladolid

Viernes, 22 de agosto 2025, 15:36

Tras un largo periodo de insistencia por parte de los vecinos de Pilarica para denunciar las molestias ocasionadas al barrio por las obras de construcción ... de la tercera vía ferroviaria, finalmente, sus peticiones han obtenido respuesta directa por parte del concejal de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Valladolid, José Ignacio Zarandona, que ha mantenido esta semana un encuentro con la Asociación de Vecinos.

