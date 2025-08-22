El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
El aspecto actual del paseo de Isabel la Católica, donde se ha ampliado la acera. Carlos Espeso

Valladolid

El antiguo carril bici de Isabel la Católica desaparece por completo y los peatones ganan dos metros de acera

El Ayuntamiento instalará un aparcamiento para bicicletas en el último tramo que queda de la senda, junto al puente

Sergio García

Sergio García

Valladolid

Viernes, 22 de agosto 2025, 07:04

Han pasado ya dos meses desde que los ciclistas circulan por el carril bici de Isabel la Católica, en su nuevo recorrido de poco más de un kilómetro ... a través de los parques de Las Moreras y La Rosaleda. El sendero verde cambió su trayecto a lo largo de la calzada, entre los puentes Colgante y de Isabel la Católica, para adentrarse ahora por el entorno de la playa y las zonas ajardinadas. Inicio y final, en los mismos puntos. O más o menos, porque el antiguo, que estuvo vigente durante un lustro, empezaba en la calzada y se adentraba en sus últimos metros en la acera para seguir en dirección a la avenida de Miguel Ángel Blanco. Y es aquí donde los operarios han seguido trabajando hasta hace unos días.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Luto en la hostelería por el fallecimiento a los 61 años de Jero, pionero de las tapas
  2. 2

    Cuatro disparos, dos cadáveres y un ajuste de cuentas en un club de alterne de Medina del Campo
  3. 3 Muere un hombre de 51 años en un tiroteo en Ávila
  4. 4 Hacen creer a un conductor que tiene una avería, fingen la reparación y le piden 1.850 euros en Valladolid
  5. 5

    «Cosecha récord» en Valladolid: la añada de cereal 2025 llena las naves hasta desbordarse
  6. 6

    El seguro obligatorio para el patinete se encarecerá en Valladolid al subir la cobertura
  7. 7

    Un oso corre por el terreno de la Montaña Palentina quemada
  8. 8

    «La esperanza es lo último que se pierde, pero esto es un calvario»
  9. 9 La influencer que se ha tatuado a Pedro Sánchez: «Si me lo tuviera que quitar me pondría a Óscar Puente»
  10. 10 La bonoloto deja un segundo premio en Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El antiguo carril bici de Isabel la Católica desaparece por completo y los peatones ganan dos metros de acera

El antiguo carril bici de Isabel la Católica desaparece por completo y los peatones ganan dos metros de acera