El antiguo carril bici de Isabel la Católica desaparece por completo y los peatones ganan dos metros de acera

Han pasado ya dos meses desde que los ciclistas circulan por el carril bici de Isabel la Católica, en su nuevo recorrido de poco más de un kilómetro ... a través de los parques de Las Moreras y La Rosaleda. El sendero verde cambió su trayecto a lo largo de la calzada, entre los puentes Colgante y de Isabel la Católica, para adentrarse ahora por el entorno de la playa y las zonas ajardinadas. Inicio y final, en los mismos puntos. O más o menos, porque el antiguo, que estuvo vigente durante un lustro, empezaba en la calzada y se adentraba en sus últimos metros en la acera para seguir en dirección a la avenida de Miguel Ángel Blanco. Y es aquí donde los operarios han seguido trabajando hasta hace unos días.

El tajo estaba en este último tramo del antiguo sendero, que permanecía pintado de color verde en el suelo a pesar de que se habían borrado las marcas que lo identificaban como carril bici. Para evitar las dudas de los ciclistas que veían dibujado en el suelo dos senderos se instaló una maceta en el extremo más cercano a la carretera para evitar que los usuarios de dos ruedas circularan por la zona. La jardinera permaneció ahí durante las últimas semanas y ahora se ha desplazado unos metros más arriba, hasta el inicio de la rampa de acceso al estacionamiento, donde permanecía este jueves, cerrando el paso y disuadiendo la circulación, donde quedan unos metros residuales de la antigua senda.

Eliminado el último tramo del carril y ampliada la acera, se instalará un nuevo aparcamiento de bicicletas

La última intervención sobre el viejo carril se ha centrado aquí, se inició en los primeros compases de agosto y ha consistido en la eliminación de los últimos metros que quedaban de la antigua senda. Este punto que ahora se ha eliminado nació en su día como una modificación del trazado original, con el objetivo de recuperar los dos carriles para vehículos justo en el puente que une esta orilla con la Cúpula del Milenio. La retirada definitiva amplía en algo más de dos metros la anchura de la zona peatonal del paseo de Isabel la Católica, junto al puente homónimo, donde después vuelve a su amplitud anterior. El pavimento verde ha cambiado por las baldosas peatonales para después volver a lo largo de unos diez metros que discurren de forma paralela por la acera.

Según confirman desde el Ayuntamiento de la ciudad, no se prevé ninguna actuación más para ampliar la zona peatonal en lo que resta del antiguo carril. La solución en este tramo definitivamente será la instalación de un aparcamiento de bicicletas, una de las posibilidades que ya se habían barajado desde el Consistorio. En su momento también se informó de que se delimitaría «claramente» el espacio dedicado a la bicicleta en este punto. Por el momento, a la espera de que se instale el nuevo aparcabicis, la separación entre la antigua y la nueva senda la establece una línea blanca continúa en la bajada hacia La Rosaleda donde se pueden ver algunos derrapes de neumático.

Ahora sí, a falta del aparcamiento, las actuaciones sobre el antiguo carril bici han terminado dos meses después de que se cortara la cinta roja. La inauguración no significó el final de la intervención en la senda ciclista, que siguió sobre el carril durante las semanas posteriores. Primero en la zona de Poniente, para cambiar la señalización del paso de peatones junto al puente, que fue criticado por oposición y diversos colectivos de la ciudad. Esta primera intervención obligó al cierre de un tramo del carril durante una semana, hasta que reabrió sin pintar. Los últimos trabajos no incidían directamente sobre la senda y no han motivado cierres, tampoco en la calzada.