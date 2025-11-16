Un vigilante retiene a un hombre que intentó robar por segundo día consecutivo en una tienda

El Norte Valladolid Domingo, 16 de noviembre 2025, 17:44 Comenta Compartir

La Policía Nacional ha detenido en Valladolid a un hombre como presunto autor de un delito de robo con violencia y otro de hurto cometidos en un establecimiento comercial de la ciudad, con un valor total de los efectos sustraídos de 297 euros. Los hechos se produjeron el pasado jueves por la tarde, cuando agentes que se encontraban de servicio en vehículo policial uniformado fueron comisionados por la sala de operaciones CIMACC 091 para dirigirse a un negocio, donde se había sorprendido a un individuo hurtando.

En un segundo aviso, se informó de que el vigilante de seguridad tenía retenida a una persona, que se mostraba muy agresiva. A la llegada de los efectivos policiales, el vigilante manifestó que había tenido que engrilletar al varón tras un forcejeo, en el que este lanzó codazos y empujones para evitar ser retenido. El individuo se encontraba inmovilizado en una dependencia del local. En el lugar también se encontraba un responsable de la tienda, testigo de los hechos.

Los trabajadores relataron a los policías que el día anterior, hacia las 14:30 horas, los responsables del negocio detectaron la sustracción de una lijadora excéntrica valorada en 189 euros, tras revisar las grabaciones de seguridad en las que se observaba cómo un hombre ocultaba la herramienta en la pernera de su pantalón y abandonaba el local.

Al día siguiente, el mismo individuo fue nuevamente sorprendido intentando sustraer un atornillador valorado en 108 euros, ocultándolo de igual manera. Al ser interceptado por el personal de seguridad y trabajadores, se resistió violentamente, siendo finalmente inmovilizado y engrilletado. Los agentes procedieron al cacheo del detenido, localizando en el bolsillo de su abrigo un cabezal de atornillador, pieza perteneciente al objeto que pretendía sustraer. Dicho material fue entregado en calidad de depósito a los responsables del establecimiento, quedando a disposición de la autoridad judicial.

El varón fue informado en el acto de su detención por robo con violencia (por los hechos del día 13) y hurto (por los hechos del día 12) y fue trasladado a dependencias policiales, donde se continuó con las diligencias policiales. Una vez se finalizó el atestado policial, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que decretó su libertad.