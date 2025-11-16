Una agresión con arma blanca termina con un herido en el Paseo de Zorrilla

El Norte Valladolid Domingo, 16 de noviembre 2025, 11:43 | Actualizado 11:59h. Comenta Compartir

Una agresión con arma blanca en pleno centro de Valladolid ha terminado con un hombre de 41 años herido. El suceso tuvo lugar en la madrugada del sábado al domingo, en el Paseo de Zorrilla y a la altura del número 48 de la citada vía, cuando un individuo agredió a otro con un arma blanca, causándole cortes en la cara. El incidente se produjo a las 5:24 horas, cuando los Servicios de Emergencias recibieron el aviso de la Policía Nacional.

Según informan fuentes de la Subdelegación del Gobierno, el incidente se produjo por una pelea entre dos personas en las que una de ellas resultó herida con un corte en el labio. Tras el suceso no se ha producido ninguna detención si bien los dos implicados en la pelea están identificados. Las mismas fuentes concretan que no se ha constatado la presencia de ningún arma blanca en la zona.

El varón herido, de 41 años, tuvo que ser trasladado al Hospital Clínico de Valladolid en ambulancia de soporte vital básico para tratar las heridas que presentaba en el rostro tras el incidente.