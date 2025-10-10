El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El hijo de un vecino entra en su vivienda tras instalarse recientemente su padre. Aida Barrio

Valladolid

La vida vuelve al número 32 de Goya 25 meses después de la explosión

Dos moradores, los primeros en rematar las labores de rehabilitación de sus viviendas, retornan a su hogar dos años después del trágico suceso en el que falleció una persona

Álvaro Muñoz

Álvaro Muñoz

Valladolid

Viernes, 10 de octubre 2025, 06:45

Comenta

Hay cierto recelo a las cámaras. Fueron noticia ese fatídico 1 de agosto de 2023 cuando tuvieron que salir corriendo de sus casas tras una ... terrible explosión de gas en su inmueble. Y desde entonces, en muchas ocasiones, han preferido mantener el anonimato en cada información que salía. Ahora, 25 meses después de la deflagración, la vida vuelve al número 32 de la calle Goya con los afectados sin querer relatar cómo han vivido estos dos últimos años. Sin micrófonos y grabadoras apuntan que ha sido «un horror». Que todo cambió desde esa noche y que nada será igual, por mucho que vuelvan al mismo emplazamiento.

