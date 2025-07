Vicente Rodríguez, ganador del sorteo del iPhone 16: «El Norte es el diario de Castilla y León»

Raúl R. Méndez Valladolid Jueves, 31 de julio 2025, 11:42 Comenta Compartir

«Antes de decantarme por la suscripción en papel, que es muy cómoda, recuerdo bajar todos los días a comprar el periódico al quiosco y elegir siempre, por encima de los demás, El Norte de Castilla», relata con una sonrisa de oreja a oreja Vicente Rodríguez Rodríguez, suscriptor de la edición impresa desde el año 2007, fiel lector de esta cabecera y ganador del sorteo del iPhone 16 en color ultramar que el decano de la prensa española organizaba, con la colaboración de Media Markt como socio tecnológico, este mes de julio con el objetivo de recabar opiniones de los suscriptores y conocer sus principales temas de interés dentro de las páginas del periódico y su versión digital.

Rodríguez, de 62 años, vallisoletano residente en calle Mantería y agricultor de profesión aún en activo, dado de alta como autónomo, acudió puntual a la redacción de El Norte de Castilla en calle Vázquez de Menchaca, 10, Valladolid, a recoger el teléfono móvil de las manos del director, Ángel Ortiz. Mirando de reojo la hemeroteca de las instalaciones y con el iPhone felizmente entre las manos, afirma que prefiere, desde siempre, la lectura tradicional en papel. «Siempre me he manejado mejor pasando las páginas, hojeando los titulares y seleccionando las noticias que me interesan. Leo El Norte todos los días, mientras desayuno».

En cuanto al sistema para la elección del ganador del sorteo, Rodríguez afirma que no podría haber sido más acertado. «No solo entramos a participar en un sorteo de un dispositivo así, sino que además lo hemos hecho mientras dábamos nuestra opinión. Es genial que a un periódico como El Norte de Castilla le interesen nuestras sensaciones y percepciones», dice emocionado.

Pero Vicente primero deberá aprender a utilizarlo. No por desconocimiento, sino porque viene del sistema operativo Android. «Creo que me va a costar un poco adaptarme al principio; pero, bueno, tendré que estudiarlo. Además, me viene de perlas porque ya andaba yo detrás de uno de estos. Lo utilizaré para sustituir a mi anterior teléfono y para un uso muy normal y cotidiano», explica.

-¿Y por qué El Norte de Castilla?

-Porque es el periódico identificativo y representativo de la comunidad castellano y leonesa, y porque en estas páginas se da mucha cabida a la información municipal.