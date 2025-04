Hacerse suscriptor de El Norte de Castilla tiene premio

Andrea Díez Valladolid Martes, 1 de abril 2025, 20:54 Comenta Compartir

«Papá, es un timo. Te están engañando. Mis hijos no se lo creían cuando se lo he dicho», cuenta Luis Manuel Gutiérrez que, rápidamente, les envió un selfie con el móvil entre sus manos. Un iPhone 16 que recogió en las instalaciones de El Norte de Castilla tras resultar ganador de la promoción especial, organizada por el decano de la prensa con motivo del Día del Padre, con la colaboración de Media Markt como socio tecnológico. «Soy suscriptor desde hace tres o cuatro años, pero me caducó la tarjeta, se canceló todo y al volver a darme de alta me he llevado esta sorpresa», dice emocionado.

Lector del periódico desde niño, «en mi casa siempre ha estado El Norte de Castilla», al tiempo que reconoce que pasarse al mundo digital le costó, pero «desde luego merece la pena tener acceso a toda la información que se publica durante 365 días al año». Y en este sentido apunta que «es una buena inversión y me parece baratísimo, un importe más que razonable, porque cuando he visitado la redacción y he visto toda la gente que hay trabajando me he quedado impresionado».

Fiel seguidor de la información económica y empresarial, «especialmente de los foros que organizáis», tampoco se pierde nada de la información local y de la deportiva, «más del rugby, del Chami, aunque estoy también al día de la actualidad del Real Valladolid».

Luis Manuel Gutiérrez se descargará la aplicación de El Norte de Castilla en su nuevo dispositivo «en cuento pueda». Además, aprovechará para seguir la cuenta de Instagram del periódico, «son las dos cosas que más consulto». Una de las ventajas que destaca de contar a golpe de clic con toda la información es la posibilidad de «escoger el momento que quiero para leer, me gusta echar un vistazo rápido por las mañanas y luego a la hora de comer o por la noche dedicarle más tiempo a la lectura de los artículos que me han llamado la atención».

Pero Luis Manuel recuerda que el papel también está presente en sus lecturas, «en casa de mi padre y de mi suegra siempre hay un ejemplar». En verano, sin embargo, aprovecha los días de descanso para dedicárselos a ojear y tocar el papel, un formato que durante el resto del año se transforma en un dispositivo móvil.

Más información Si aún no lo eres, hazte ya suscriptor de El Norte aquí

Recuerda cómo ha evolucionado este medio en el que de pequeño consultaba la cartelera del cine y se entretenía con los anuncios por palabras, ahora la imagen también cobra relevancia, «me ha llamado la atención ver, por ejemplo, los vídeos en los que se mostraban casas singulares de Valladolid».

A partir de ahora en el iPhone 16 de este vallisoletano, suscriptor del periódico, seguirá luciendo en la pantalla principal el logo que identifica la aplicación de esta cabecera, «animo a todo el mundo a que lo pruebe y se suscriba; muchas veces es un acto impulsivo y además de información de calidad te puedes encontrar con sorpresas como esta y ganar un móvil », concluye.