El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Verónica Casado, médica de Familia y exconsejera de Sanidad, en junio de 2024 a la entrada de un homenaje que le hicieron por su jubilación. José C. Castillo

Valladolid

Verónica Casado logra la acreditación como catedrática que permite su retorno a la universidad

La Agencia Estatal ANECA reconoce la categoría a la exconsejera, que dejó las aulas en 2024 al no apoyar la Junta medidas para facilitar que compatibilizara consulta y docencia

Susana Escribano

Susana Escribano

Valladolid

Domingo, 21 de septiembre 2025, 13:31

La ANECA, Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, ha acreditado a Verónica Casado como catedrática de Medicina Familiar y Comunitaria, reconocimiento que ... abre la puerta a la exconsejera de Sanidad de Castilla y León a volver a las aulas de la universidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un joven de 22 años en un choque con un camión en Traspinedo
  2. 2

    Villasexmir llora a José Carlos Pastor, fallecido en el accidente de la rotonda del San Agustín
  3. 3

    Así es la nueva ordenanza que regula el uso de bicis y patinetes
  4. 4

    Detenido por robar en los coches dañados por la tromba de agua del viernes
  5. 5 Detenidos dos constructores por contratar trabajadores irregulares sin darles de alta en la Seguridad Social
  6. 6

    Detenido por una agresión sexual en Segovia tras recoger a la víctima en el aeropuerto de Madrid
  7. 7

    La conversión del Subterfugio en trasteros devuelve a la memoria la mítica sala de conciertos
  8. 8

    Las víctimas por abuso sexual del médico del Sagrado Corazón se elevan a 14
  9. 9

    Cantarranas completa el veto al ruido en las tres zonas de marcha a la espera de la Catedral
  10. 10

    La hora de salida de Iván Romeo en el Mundial de Kigali

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Verónica Casado logra la acreditación como catedrática que permite su retorno a la universidad

Verónica Casado logra la acreditación como catedrática que permite su retorno a la universidad