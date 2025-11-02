Valladolid será sede de la Comisión de Bicicleta Pública en 2026 La decisión se basa en modelo de gestión del servicio Biki, con más de 15.500 usuarios

El Norte Valladolid Domingo, 2 de noviembre 2025, 13:38 Comenta Compartir

La ciudad de Valladolid será sede en 2026 de la Comisión de Bicicleta Pública de la Asociación de Transportes Públicos Urbanos y Metropolitanos de España, debido al modelo de gestión del sistema Biki y las novedades de su servicio, como la extensión a municipios del alfoz como Santovenia de Pisuerga y La Cistérniga.

La decisión de elegir a Valladolid como sede de la Comisión de Bicicleta Pública del próximo año se tomó en la celebrada este año en Bilbao, tal y como informó el Ayuntamiento vallisoletano en un comunicado remitido a Ical.

Durante la jornada, representantes de distintos operadores de transporte público y ayuntamientos compartieron experiencias, datos y buenas prácticas orientadas a la promoción y mejora de los servicios públicos de bicicleta en España.

La Comisión se centró en el análisis de los diferentes sistemas, sostenibilidad, mantenimiento, integración con otros municipios y estrategias de crecimiento del uso de la bicicleta como medio de transporte urbano.

El modelo de Biki fue destacado en este encuentro, tras triplicar las personas usuarias del servicio respecto a su inicio, en 2023, hasta alcanzar las 15.500. Por ello, se eligió a Valladolid como sede de la Comisión de Bicicleta Pública en 2026, lo que supone «un importante impulso para la visibilidad del sistema y para la ciudad como referente en movilidad activa».