Valladolid será sede de la Comisión de Bicicleta Pública en 2026
La decisión se basa en modelo de gestión del servicio Biki, con más de 15.500 usuarios
Valladolid
Domingo, 2 de noviembre 2025, 13:38
La ciudad de Valladolid será sede en 2026 de la Comisión de Bicicleta Pública de la Asociación de Transportes Públicos Urbanos y Metropolitanos de España, debido al modelo de gestión del sistema Biki y las novedades de su servicio, como la extensión a municipios del alfoz como Santovenia de Pisuerga y La Cistérniga.
La decisión de elegir a Valladolid como sede de la Comisión de Bicicleta Pública del próximo año se tomó en la celebrada este año en Bilbao, tal y como informó el Ayuntamiento vallisoletano en un comunicado remitido a Ical.
Durante la jornada, representantes de distintos operadores de transporte público y ayuntamientos compartieron experiencias, datos y buenas prácticas orientadas a la promoción y mejora de los servicios públicos de bicicleta en España.
La Comisión se centró en el análisis de los diferentes sistemas, sostenibilidad, mantenimiento, integración con otros municipios y estrategias de crecimiento del uso de la bicicleta como medio de transporte urbano.
El modelo de Biki fue destacado en este encuentro, tras triplicar las personas usuarias del servicio respecto a su inicio, en 2023, hasta alcanzar las 15.500. Por ello, se eligió a Valladolid como sede de la Comisión de Bicicleta Pública en 2026, lo que supone «un importante impulso para la visibilidad del sistema y para la ciudad como referente en movilidad activa».