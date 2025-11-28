Valladolid retira cada día 12.000 kilos de hojas de sus calles en un «despliegue intensivo» hasta Navidad

El Servicio Municipal de Limpieza ha activado esta semana un «despliegue intensivo» para retirar de la vía pública las hojas secas caídas durante este otoño ... de los cientos de árboles de hoja caduca que hay repartidos por la ciudad. La puesta en marcha de este dispositivo (que se ha reforzado con respecto a campañas anteriores) llega en un momento en el que, con las primeras heladas, se ha intensificado la caída de las hojas, con la creación de mantos marrones y ocres en numerosas calles de la capital. Desde ahora y hasta que dure la campaña, previsiblemente hasta Navidad, se quitarán de la vía pública 12.000 kilos de hojas secas a diario, de acuerdo con los datos facilitados por el Ayuntamiento.

«El barrido de las hojas ha comenzado antes», aseguran desde Limpieza, que desde hace semanas ha tenido que intervenir ya en este aspecto, sobre todo después de jornadas ventosas o con lluvia. Sin embargo, ha sido esta semana cuando ha comenzado la campaña «intensiva». «En cuanto llegan las heladas, las hojas rompen de verdad», explican responsables del área, puesto que las bajas temperaturas (ya estos días con mínimas bajo cero) provocan que las hojas se desprendan con mucha más facilidad de los árboles. Las calles se llenan más rápido de estos restos y hay que limpiarlas de forma más rápida para evitar la acumulación, la suciedad e incluso los resbalones.

Ampliar Limpieza de hojas de una acera, este otoño en una calle de Parquesol. J. Sanz

Así, el Ayuntamiento ha desplegado doce máquinas barredoras (el doble que el año pasado) y un batallón de 150 operarios para contribuir a esta tarea. Además, ha contratado con una empresa externa la colocación de seis contenedores de obra (en cada una de las zonas de limpieza en la que está distribuida la ciudad) para que las barredoras puedan depositar allí los residuos (dos o tres vuelcos cada día) sin necesidad de desplazarse hasta las naves de la calle Topacio (en el polígono de San Cristóbal). Seis de estas barredoras están repartidas por las grandes zonas de la ciudad mientras que el resto (de menor tamaño) sirven de refuerzo en estas áreas, limpian los carriles bici o bien se trasladan hasta núcleos diseminados o más alejados del centro y los barrios tradicionales (como los polígonos, Puente Duero, Pinar de Jalón).

Este incremento de efectivos es posible después de que el Ayuntamiento haya adquirido este año seis nuevas máquinas barredoras en dos lotes. Los equipos están apoyados por trabajadores que, con cepillos y máquinas sopladoras, se encargan de recoger y reunir las hojas para que posteriormente sean aspiradas. Además, esta labor se completa con el trabajo de 150 operarios de limpieza viaria, que también retiran hojas durante sus rondas habituales. «Lo más efectivo en este casos es una limpieza mixta tanto por parte de los operarios como de las máquinas», explican desde el Consistorio. La acción se intensifica de lunes a viernes en horario de mañana, aunque por las tardes también hay un refuerzo de «dos o tres barredoras».

En total, el Ayuntamiento calcula que cada día se retiran, de media, 12 toneladas de hojas secas en la ciudad. La campaña se prolongará durante las próximas semanas, con el cálculo de que, una vez concluida, se hayan retirado cerca de 800 toneladas. El pico se registra desde ahora hasta Navidad, aunque ya ha habido tarea durante octubre e incluso se podría prolongar varias jornadas en el arranque de 2026. «Es una campaña que, además, se solapará con la especial con motivo de heladas y nevadas», aseguran.

14.245 árboles son plátanos de sombra, la especie más presente en la calles de Valladolid y que tiene una de las hojas caducas más grandes

El trabajo no es sencillo durante estos días, ya que hay muchos árboles de hoja caduca en Valladolid. De hecho, el Plan de Arbolado de la Ciudad los privilegia. «Los árboles de hoja caduca proporcionan más confort climático y ahorro energético que los de hoja perenne. En verano dan sombra y reducen la temperatura, entre otras ventajas. En invierno, dejan pasar la luz y la radiación solar, calentando los edificios y haciendo más agradable el paseo por la calle», recoge un documento, del año 2021, donde se contabilizaban 47.771 árboles en Valladolid. De ellos, muchos de hoja caduca. No hay más que ver la enorme cantidad de plátanos de sombra que hay en la ciudad. Según este inventario, son 14.245, el 30% del total. Y su hoja es una de las más «escandalosas». Son grandes y resbaladizas, pero resultan especialmente agradecidas para los trabajadores del Servicio de Limpieza, ya que este tamaño facilita las tareas de acumulación y retirada. Más complicado es lo que ocurre con otras especies, como la acacia (con más de 2.200 ejemplares en la capital). «Sus hojas son mucho más pequeñas y ligeras, por lo que el trabajo con la barredora es más difícil», explica José María Pérez Concellón, del Servicio de Limpieza.

El trabajo se complica además en jornadas de mucho viento. «El viento tiene un aspecto negativo -explican los responsables de este despliegue- porque disemina las hojas y las arrastra hasta calles donde incluso no hay árboles. Pero también tiene un punto positivo y es que, en ocasiones, los remolinos de aire provocan la acumulación de las hojas en puntos concretos, lo que luego facilita el trabajo de las barredoras». Aquellas zonas con árboles de mucho porte y numerosas hojas son las que concentran gran parte del trabajo, con vías como Ramón y Cajal, el Paseo de Farnesio o Prado de la Magdalena.

¿Qué se hace después con todas estas hojas? Una vez depositadas en los contenedores especiales colocados estos días, son trasladadas después como materia orgánica hasta la planta de tratamiento de residuos, donde se compostan.