Una mujer camina por la plaza Ribera de Castilla, alfombrada de hojas secas. Alberto Mingueza

Valladolid retira cada día 12.000 kilos de hojas de sus calles en un «despliegue intensivo» hasta Navidad

El Ayuntamiento cuenta este año con el doble de máquinas barredoras y la implicación de 150 operarios

Víctor Vela

Víctor Vela

Valladolid

Viernes, 28 de noviembre 2025, 14:41

Comenta

El Servicio Municipal de Limpieza ha activado esta semana un «despliegue intensivo» para retirar de la vía pública las hojas secas caídas durante este otoño ... de los cientos de árboles de hoja caduca que hay repartidos por la ciudad. La puesta en marcha de este dispositivo (que se ha reforzado con respecto a campañas anteriores) llega en un momento en el que, con las primeras heladas, se ha intensificado la caída de las hojas, con la creación de mantos marrones y ocres en numerosas calles de la capital. Desde ahora y hasta que dure la campaña, previsiblemente hasta Navidad, se quitarán de la vía pública 12.000 kilos de hojas secas a diario, de acuerdo con los datos facilitados por el Ayuntamiento.

