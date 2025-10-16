El Ayuntamiento premiará la colaboración ciudadana en la limpieza mientras los vecinos presentan treinta quejas al día por el servicio

«Una cuestión de respeto a un grupo de trabajadores. El resto de servicios de Valladolid tienen sus días, sus premios. Ahora decidimos dignificar la ... labor de los empleados de limpieza, que hacen un servicio digno pero a veces muy maltratado». Habla Alberto Cuadrado, concejal de Salud Pública y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Valladolid. Y se hará con dos propuestas, presentadas este jueves en el Consistorio por el edil. Lo primero es el premio Valladolid Ciudad Limpia 'Rubén Martín Portero', como homenaje al trabajador de limpieza que falleció en un accidente laboral ocurrido a finales de 2022.

El premio se completa con un reconocimiento individual a cada uno de los trabajadores del servicio de limpieza, en forma de pin con el escudo de la ciudad y con el lema 'Servicio de limpieza'. «Cuando vayan a un evento, sin avergonzarse de lo que son, un servicio muy importante. Que lo puedan llevar con la dignidad que merecen, un servicio digno pero a veces muy maltratado», ha incidido el concejal del ramo. El galardón se concederá de forma individual o colectiva a los miembros del servicio de limpieza y a cualquier persona física o jurídica que desempeñe o impulse actuaciones que contribuyan de manera especial, en cumplimiento de la ordenanza, a mantener una ciudad más limpia, una correcta gestión de residuos o dignificar el trabajo del servicio.

«Es un servicio que está muy expuesto, los trabajadores lo sienten y yo también» Alberto Cuadrado Concejal de Salud Pública y Seguridad Ciudadana

«Son dos líneas de premio sin categoría, dentro de los trabajadores del servicio para aquellos que lo merezcan de la forma más objetiva posible. Fuera del servicio se insiste en la colaboración ciudadana, que es la otra parte de este premio. A todo quien colabore con ellos y nos permita mantener Valladolid más limpio» ha matizado el edil. Las bases del galardón prevén la concesión máxima de dos premios anuales, salvo en circunstancias excepcionales y tendrá efectos exclusivamente honoríficos, sin conllevar prestación económica. «Un gesto simbólico que busca poner el foco en el valor del ejemplo por encima de cualquier otra consideración», concretan desde el Ayuntamiento. «Es un servicio que está muy expuesto, los trabajadores lo sienten y yo también», ha añadido el edil.

La presentación del premio llega en un momento donde los vecinos de la capital siguen presentando quejas y sugerencias, con las dirigidas a la recogida y limpieza del espacio urbano siguen siendo las más cuantiosas. Son 8.861 en lo que va de año, una media de treinta por día, según los datos del Ayuntamiento. Una cifra que causó críticas entre la oposición, que a su juicio reflejaba el «deterioro progresivo» del servicio. «La aplicación informática donde se hacen las quejas se mejora y alcanzamos unos niveles óptimos de simplicidad, lo que hace que el ciudadano la utilice más. Además hemos implementado una mejora que permite solicitar al ciudadano aclaraciones sobre la incidencia y eso es medido como una nueva incidencia, cuando es una comunicación bidireccional. Creemos que es positivo que el ciudadanos se comunique con nosotros, vemos una ciudad comprometida que nos ayuda a mejorar», defendió entonces la concejala de Modernización Administrativa, Silvia Tomillo.

Sobre el futuro inminente del servicio, Alberto Cuadrado ha recordado que ya se han presentado tres nuevas barredoras con un renovado sistema de recogida y apertura de los cajones de los vehículos. «Van a llegar otras tres, una fregadora y otras tres. Adquirir este material lleva un trámite, es una renovación de una flota con una antigüedad. Pero no es suficiente, nada lo es. Si fuera por mí, tendría la calle llena de maquinaria y personal, o que lloviera todos los días dos horas para ayudar». El concejal también ha defendido que «está contento» con lo que se ha hecho desde el servicio, pero reconoce que «se puede mejorar». «Hay labores pendientes y tenemos el gran problema de los enseres, que hay que afrontar con concienciación. Ahora estamos en la fase de barrido, donde se necesitan barredoras y operarios», ha finalizado.

Las candidaturas del premio se pueden presentar hasta el 30 de septiembre, cuando abrirá el plazo para presentarse a la siguiente. En cualquier caso, la evaluación de las candidaturas recibidas se llevará a cabo por una comisión formada por personal del Ayuntamiento, que elevará las propuestas de concesión. La entrega del galardón se realizará el 3 de noviembre, festividad de San Martín de Porres, patrón del personal del Servicio de Limpieza. El premio en cuestión se concreta en una estatuilla que representa a un trabajador de limpieza, además de un diploma acreditativo.