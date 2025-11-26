El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Imagen de archivo de la fachada del Ayuntamiento de Valladlid. El Norte

Valladolid renueva su sello de Ciudad Amiga de la Infancia hasta 2029

La distinción, otorgada por Unicef, pone en valor la labor del Ayuntamiento con los más pequeños para proteger y garantizar el cumplimiento de sus derechos

El Norte

El Norte

Valladolid

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 14:33

Comenta

La Secretaría Permanente de la iniciativa Ciudades Amigas de la Infancia de Unicef ha acordado renovar esta distinción a Valladolid para el periodo 2026-2029, un sello que ostenta desde 2012 y que se ha ido renovando periódicamente desde entonces. El programa 'Ciudades Amigas de la Infancia' busca promover en el ámbito local la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño (ONU, 1989).

Unicef destaca que ser parte de la red de Ciudades Amigas de la Infancia implica compartir una misma visión: que todo menor y adolescente pueda desarrollarse plenamente en sus ciudades y comunidades, porque el progreso de la infancia es el progreso de todos: «Es una inversión en la infancia que tiene un impacto positivo, presente y futuro, transformador de la realidad de la infancia y de toda la sociedad».

Para Unicef, este reconocimiento tiene un impacto real en las vidas de los pequeños, puesto que en estas ciudades se implementan más políticas que tienen en cuenta a la infancia. En este marco, el Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado recientemente el IV Plan de Infancia y Adolescencia 2025-2028, reiterando su compromiso con la transformación de la vida de la infancia. Este plan fija, entre otros objetivos, lograr la participación real de los más pequeños y adolescentes en las cuestiones que les afectan, que sientan que se les tiene en cuenta. Además, incluye el compromiso de eliminar cualquier discriminación hacia la infancia y la juventud en las políticas y acciones locales.

Entre otros aspectos, en un comunicado difundido por Ical el Ayuntamiento de Valladolid incide especialmente en que los más pequeños tengan entornos seguros, en cuidar la importancia del entorno familiar, prevenir los problemas relacionados con la salud mental y promover el ocio y los espacios para la infancia y adolescencia.

Unicef ha felicitado a todo el Consistorio por el objetivo alcanzado, y ha informado que, en próximas fechas, se firmará el convenio que regulará los compromisos de las partes como consecuencia de la renovación de este reconocimiento tan especial.

Te puede interesar

