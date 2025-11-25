Más de la mitad de los menores de Castilla y León viven en una ciudad amiga de la infancia El reconocimiento favorece la participación infantil, la protección de la infancia más vulnerable o la puesta en marcha de una política local centrada en los niños

Más de la mitad de los niños de Castilla y León viven en alguna de las 17 ciudades amigas de la infancia como Aldeamayor de San Martín, Ávila, Boecillo, Carbajosa de la Sagrada, Carrión de los Condes, Diputación de Palencia, León, Medina del Campo, Medina de Rioseco, Palencia, Salamanca, San Cristóbal de Segovia, Santa Marta, Soria, Valladolid, Villamayor y Zamora. En concreto, estos municipios cuentan con 193.000 niños y adolescentes, un 55% de la población menor de 18 años.

La presidenta de Unicef Comité Castilla y León, María Eugenia García, señaló que este reconocimiento favorece la participación infantil, la protección de la infancia más vulnerable o la puesta en marcha de una política local centrada en los niños. Es por ello que agradeció el compromiso de los ocho municipios de la comunidad que renuevan el reconocimiento en esta ocasión y anima a seguir con este trabajo para que los entornos locales sean cada vez más amigables con la infancia.

Ayer, representantes del Ministerio de Juventud e Infancia, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el Instituto Universitario de Necesidades y Derechos de la Infancia y la Adolescencia (Iundia) y Unicef España, que conforman la Secretaría Permanente de Ciudades Amigas de la Infancia, resolvieron la Convocatoria de Reconocimientos 2025, con 18 entidades locales nuevas. Además, 117 han renovado su reconocimiento. En total, actualmente 311 entidades locales (303 municipios, seis mancomunidades, una diputación y un cabildo insular) cuentan con este reconocimiento.

Al lograr este reconocimiento, cuya vigencia es de cuatro años, los municipios se comprometen a conseguir resultados demostrables en defensa de los derechos de la infancia, lograr la participación real e inclusiva de los niños y adolescentes en las cuestiones que les afectan, y que sientan que se les tiene en cuenta, y demostrar dedicación para eliminar cualquier discriminación hacia la infancia y la juventud en las políticas y acciones locales. Además, para optar al reconocimiento las entidades locales deben hacer un diagnóstico de la situación de la infancia en su municipio, establecer y presupuestar un plan de infancia y contar con al menos un grupo de participación infantil y adolescente, entre otros requisitos.

Las ciudades amigas de la infancia tienen una mayor probabilidad de implementar políticas con enfoque de infancia, en comparación con otros municipios que no participan en la iniciativa; el compromiso de los agentes sociales, el respaldo político del gobierno local y la disponibilidad de recursos son factores clave para la sostenibilidad y permanencia en la iniciativa. Así ha concluido una evaluación externa y de impacto realizada recientemente.