¿Quién tiene hijos hoy en Valladolid? El 23% de los nacidos son de madre extranjera

Hay sonajeros y chupetes nuevos en las cunas de los 3.048 bebés que el año pasado nacieron en Valladolid. Son 71 críos más que en el año inmediatamente anterior (fueron 2.977 en el 2023). Este incremento del 2,38% viene motivado por un ligero repunte de los nacimientos de madre española (treinta más, hasta los 2.345, un avance del 1,3%), pero, sobre todo, por el aumento de los críos que tienen una madre nacida en el extranjero. En total, el año pasado fueron 703 (41 más que el año anterior, con una subida del 6,2%).

Así, casi uno de cada cuatro niños que vinieron al mundo en 2024 en Valladolid tienen una madre procedente de otro país. El porcentaje ha pasado, en apenas quince años, desde el 13,65% hasta el 23,06%, según el registro más actual, publicado esta semana por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El principal acelerón se ha dado, de hecho, desde 2021, una vez superada la pandemia de la covid, con la llegada además de más población extranjera a Valladolid.

El incremento de este porcentaje viene motivado por dos causas que confluyen. La primera es que el número de hijos de madres oriundas de otros países no ha dejado de crecer, mientras que los nacimientos de madre española están en caída libre desde hace años (si bien es verdad que esa tendencia se ha frenado, e incluso revertido, en los ejercicios más recientes). Aún así, el panorama en este sentido no es muy halagüeño. En 2010 nacieron en Valladolid 5.099 bebés, dos mil más que en 2024.

El porcentaje del 23% de madres extranjeras se sitúa lejos de la media nacional. En el conjunto del país, uno de cada tres bebés es hijo de una mujer que llegó a vivir a España desde otros países. Valladolid es la provincia número 37 (de un total de 52). Los porcentajes más elevados se dan en Cataluña. En Gerona, incluso, más de la mitad de los bebés nacidos el año pasado no eran hijos de españolas (el 50,5%). Dentro de Castilla y León destaca Soria, una provincia donde el aporte de los foráneos supone el 40% de los nacimientos. Varias provincias de Andalucía (Córdoba, Jaén, Cádiz y Sevilla) junto con Extremadura son las zonas de España con menos porcentaje de madre no española.

¿De dónde llegaron estas mujeres? Muchas de ellas ya llevan años asentadas en Valladolid. Aquí han encontrado trabajo y fundado o extendido su familia. Hace quince años, en 2009, el mayor porcentaje de madre extranjera estaba entre la comunidad marroquí. Desde este país había llegado el 17,26% de las mujeres no españolas que habían tenido descendencia en Valladolid. Le seguían las madres rumanas (12,2%) y búlgaras (11,90%). Estas dos comunidades de la Europa del Este fueron especialmente numerosas en el primer gran aporte de la inmigración en los padrones de Valladolid, durante la primera década de este siglo XXI y hasta la explosión de la burbuja inmobiliaria. Estas nacionalidades tienen ahora menos peso en el padrón, ya que muchos de ellos decidieron regresar a sus países de origen (Bulgaria y Rumanía) después de probar suerte y ahorrar dinero en España. Ahora, en 2024, las madres marroquíes siguen en cabeza, pero justo después se colocan las dos nacionalidades que más han incrementado su presencia en Valladolid desde la pandemia: Colombia y Venezuela.

Este aporte de las madres foráneas ofrece una alegría a los complicados datos demográficos de la provincia, con una natalidad que en 2024 vivió un pequeño respiro después de años bajo mínimos.

La tasa bruta de natalidad se sitúa en 5,78 nacimientos por cada mil personas. A finales de los 70, en pleno 'baby boom', se alcanzó un valor de 19,77. La media nacional está actualmente en 6,49.

Y este dato se vincula con otra realidad. Nacen menos niños y esto implica también un descenso en el número medio de hijos por mujer. En Valladolid está ahora en 1,15, muy lejos de los dos hijos que se fijan como criterio para garantizar el relevo generacional. En el último año, Valladolid ha vivido un pequeño avance (de 1,13 a 1,15) y se sitúa un poco por encima del promedio estatal (en 1,1). Hay provincias, como Orense, La Coruña, Pontevedra o las islas Canarias donde ni siquiera se llega a un hijo.

La media de edad a la que las mujeres tienen su primer crío en Valladolid está en 32,1 años. Hace medio siglo, en 1975, las madres lo eran mucho más jóvenes, con 25,68 años de media. Es una diferencia de casi seis años y medio. Las extensión de los estudios universitarios, las dificultades de acceso al mercado laboral, los sueldos precarios, las complicaciones para la conciliación o el deseo firme de no tener descendencia son algunos de los factores que conspiran para retrasar (o incluso evitar) la maternidad.

Si nos fijamos en la edad concreta en la que las vallisoletanas fueron madres durante 2024, vemos cómo el mayor número se dio a los 35 años (con 251 nacimientos). En 2009, el pico se alcanzaba justo con dos años menos (a los 33).

Los indicadores de natalidad y fecundidad publicados por el INE ofrecen otros datos curiosos. Por ejemplo, que de los 3.048 niños nacidos en Valladolid, 1.597 eran el primer hijo (el 52,4% de las madres fueron primerizas). Hubo 1.078 bebés que eran los segundos en llegar al hogar. Y en 266 casos eran el tercer hijo. Las familias supernumerosas crecieron con 81 casos en los que llegó el cuarto hijo, 13 con el quinto crío en el hogar, 11 con el sexto. En un caso se dio la bienvenida al séptimo hijo y hubo una vallisoletana que dio luz a su décimo hijo, según los datos del INE.

En total, hubo 3.025 partos, ya que se produjeron 39 alumbramientos de mellizos o gemelos. No se registró ningún caso de trillizos (como sí ocurrió en los años anteriores) ni de cuatrillizos (algo inédito en la serie histórica, que llega hasta 2009). La evolución de los últimos años permite observar cómo el número de partos dobles ha caído. En 2011, por ejemplo, Valladolid recibió a 124 parejas de mellizos.

Hay más datos. Nacieron 1.586 niños y 1.462 niñas. Agosto fue el mes en el que los paritorios tuvieron más trabajo, con el nacimiento de 274 bebés. Le sigue julio, con 271. Los meses de verano se sitúan así en cabeza. Noviembre será el mes en el que los nacidos en 2024 celebren menos cumpleaños, puesto que tan solo nacieron 216 nuevos vallisoletanos. Después viene mayo, con 229. Febrero, con menos días, registró más nacimientos (235).

La mayor parte de los bebés pesaron de tres a tres kilos y medio. Hubo 112 niños por encima de los cuatro kilos y 14 que no llegaron a los mil gramos.

Y una última curiosidad. El 49% de las vallisoletanas que fueron madres en 2024 no estaban casadas. Este porcentaje ha crecido durante los últimos años hasta situarse casi en la mitad, cuando en 2009 suponían el 28%. La media nacional está todavía más equilibrada (el 49,96% fueron madres no casadas). En las provincias de Canarias este porcentaje se sitúa por encima del 65%. Ceuta, Melilla, Teruel y La Rioja son las provincias con menor porcentaje de madres no casadas (por debajo del 40% en todos estos casos).

