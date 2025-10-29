Valladolid centra su nuevo Plan de Infancia en la salud mental y el uso de tecnologías El objetivo del programa, que alcanza su cuarta edición, es «construir una ciudad más participativa, igualitaria y respetuosa con los derechos de los más pequeños»

El IV Plan de Infancia y Adolescencia de Valladolid para el periodo 2025-2028 se articula en cinco áreas estratégicas y dos transversales, que agrupan los principales objetivos y líneas de actuación. En concreto, la nueva programación apuesta por garantizar los servicios esenciales a este colectivo, con medidas para promover el bienestar físico, emocional y social, con actuaciones en salud mental, uso responsable de las tecnologías y prevención de conductas de riesgo.

Otro eje será el de participación de la infancia y la adolescencia, con actuaciones de fomento de su implicación en la vida municipal mediante el fortalecimiento del Consejo Municipal de la Infancia y la creación de nuevos canales de expresión, como recoge Ical.

El Ayuntamiento también apuesta por generar entornos «seguros y respetuosos», con el reto de favorecer espacios de «convivencia y protección», asegurando el desarrollo integral de niños y adolescentes. Asimismo, Valladolid se compromete con el derecho a vivir la infancia y a facilitar el acceso al juego, la cultura, el deporte y el ocio como pilares del desarrollo personal y social.

Además, se acometerán labores de difusión y promoción de los derechos de la infancia, mediante el impulso de acciones educativas e institucionales que sensibilicen sobre los derechos de los menores, con especial atención a los más vulnerables. A estas áreas se suman dos líneas transversales: 'Estructura y políticas locales', que integra la perspectiva de infancia en todas las políticas públicas, y 'Gobernanza', centrada en mejorar la coordinación interna y externa del Ayuntamiento y en reforzar la participación ciudadana.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, acompañado por la concejala de Educación y Cultura, Irene Carvajal, presentó esta mañana el nuevo plan, una hoja de ruta estratégica que orientará las políticas locales dirigidas a la población infantil y adolescente durante los próximos cuatro años. «Este nuevo plan nace con el objetivo de construir una ciudad más participativa, igualitaria y respetuosa con los derechos de los más pequeños», señaló Carnero.

«Con este IV Plan reafirmamos el compromiso de Valladolid con la infancia y la adolescencia, avanzando hacia una ciudad que escucha, protege y garantiza sus derechos», añadió el alcalde. El IV Plan se plantea como una oportunidad para avanzar hacia una ciudad «más comprometida con la población infantil y adolescente del municipio». Además, se enmarca en el compromiso de Valladolid como 'Ciudad Amiga de la Infancia' reconocida por Unicef, y se inspira en los valores de la Convención sobre los Derechos del Niño.

Tres niveles de evaluación

El IV Plan prevé un sistema de evaluación estructurado en tres niveles -proceso, resultados e impacto-, con informes bianuales y una evaluación externa final que medirá el grado de cumplimiento y las mejoras logradas en la vida de la infancia y la adolescencia vallisoletana.

La implementación del IV Plan de Infancia y Adolescencia, requiere un planteamiento trasversal y la coordinación de las diferentes áreas municipales. Además, establecerá una coordinación externa que tendrá como órgano de participación principal el Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia. El programa contará con una versión en lectura fácil, disponible en formato digital, para garantizar que los escolares puedan conocer y comprender las acciones que les afectan directamente.

Con el IV Plan de Infancia y Adolescencia, Valladolid, Carnero puso en evidencia, que Valladolid «sigue avanzando como una ciudad que escucha, protege y promueve los derechos de la infancia». «Este nuevo plan es un compromiso real con su bienestar y su futuro», resumió.