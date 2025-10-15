Valladolid no olvida a Palestina: un millar de personas vuelven a salir a la calle «contra el genocidio»

«Hoy 15 de octubre, paramos. Paramos nuestras vidas, nuestros trabajos, nuestras aulas, nuestros cuerpos y nuestras calles», leían los representantes de los grupos organizadores. ... La manifestación convocada por la Plataforma Solidaria con Palestina de Valladolid, ha congregado esta tarde a alrededor de 1.200 personas -según fuentes policiales- en Fuente Dorada para visibilizar la situación que viven miles de palestinos en la Franja de Gaza. En una jornada llena de protestas y reivindicaciones en todo el país, Valladolid ha acogido la segunda huelga del día -la primera, por la mañana, estaba organizada por el Sindicato de Estudiantes- que ha cuadriplicado la afluencia de la celebrada a mediodía.

Pasadas las 19:00 horas y con centenares de personas aún llegando al punto de encuentro, daba comienzo la marcha al grito de «¡que viva la lucha del pueblo palestino!». A este cántico le han seguido otros muchos como «¡Israel asesino del pueblo palestino!» o «¡no es una guerra, es un genocidio!», que fueron coreados por todos los asistentes. El negro, blanco y verde han teñido durante unas horas las calles de la ciudad.

La manifestación se ha trasladado entonces por la Plaza Mayor hasta llegar a la calle Santiago, lugar en el que, como ha sucedido en la concentración de esta mañana, los manifestantes se han detenido frente a las puertas del supermercado Carrefour para gritar «Israel asesina, Carrefour patrocina». Este cántico se debe a que la cadena francesa tiene acciones en Israel, según aseguraban los manifestantes. Estos cánticos también se han repetido con otro establecimiento de la calle.

«Hemos salido a las calles porque a pesar de haberse decretado un alto al fuego, muy entre comillas, siguen matando a personas palestinas, asesinándolas en el territorio de Gaza», mencionaba Pilar Cea, miembro de la Plataforma Solidaria con Palestina de Valladolid, para justificar el motivo de la convocatoria después del acuerdo alcanzado hace escasos días entre Israel y Estados Unidos. «No se ha tenido en cuenta al pueblo palestino para nada porque las negociaciones se han llevado a cabo sin preguntarles», agregaba. «Paramos por que no podemos seguir con nuestras rutinas mientras en la otra orilla del Mediterráneo se comete un genocido», leían en el manifiesto.

De esta forma, Cea señalaba que «el problema es la impunidad con la que actúa el Estado de Israel, que tiene el beneplácito de todo Occidente». También ha incidido, de la misma forma que lo hacían el resto de manifestantes al grito de «Netayahu criminal, al Tribunal Penal», en que el primer ministro israelí «debería estar procesado y perseguido por crímenes contra la humanidad». «El régimen colonial de Israel no comete este genocidio en solitario, lo hace con el apoyo, la financiación y la diplomacia de estados y empresas. Lo hace con la complicidad internacional de gobiernos, bancos, universidades y medios que sostienen un régimen de ocupación militar, apartheid, genocido y colonialismo contra el pueblo palestino», expresaban.

Los diferentes grupos organizadores han destacado los avances históricos que se están consiguiendo gracias a la presión popular. La secretaria general de CC OO Castilla y León, Ana Fernández de los Muros, ha hecho énfasis en que en esta jornada no se ha medido el éxito en cifras, sino en conciencia y apoyo de quienes de una manera u otra se oponen a las «injusticias y al genocidio del pueblo palestino y así lo han demostrado», según ha declarado a Europa Press.

La manifestación ha concluido de forma pacífica en la Plaza Mayor y con unas exigencias claras: «El embargo integral y retroactivo de armas al Estado de Israel», «la ruptura de las relaciones» con ese país, y el «fin del bloqueo israelí a la Franja de Gaza». Además, exigían un «apoyo firme a las demandas judiciales contra el Estado de Israel en la Corte Internacional de Justicia y el Tribunal Penal Internacional», así como la «imposición de sanciones internacionales al régimen genocida.