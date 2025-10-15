El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los manifestantes, a su paso por la Plaza Mayor.

Ver 14 fotos
Los manifestantes, a su paso por la Plaza Mayor. Carlos Espeso

Valladolid no olvida a Palestina: un millar de personas vuelven a salir a la calle «contra el genocidio»

Los manifestantes claman contra «la impunidad con la que actúa el Estado de Israel»

Ángela Zangróniz

Ángela Zangróniz

Valladolid

Miércoles, 15 de octubre 2025, 21:51

Comenta

«Hoy 15 de octubre, paramos. Paramos nuestras vidas, nuestros trabajos, nuestras aulas, nuestros cuerpos y nuestras calles», leían los representantes de los grupos organizadores. ... La manifestación convocada por la Plataforma Solidaria con Palestina de Valladolid, ha congregado esta tarde a alrededor de 1.200 personas -según fuentes policiales- en Fuente Dorada para visibilizar la situación que viven miles de palestinos en la Franja de Gaza. En una jornada llena de protestas y reivindicaciones en todo el país, Valladolid ha acogido la segunda huelga del día -la primera, por la mañana, estaba organizada por el Sindicato de Estudiantes- que ha cuadriplicado la afluencia de la celebrada a mediodía.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Búscate en las fotos de los aficionados del España-Bulgaria
  2. 2 El triste y solitario final de Antonio Famoso, el hombre que llevaba muerto 12 años en su casa
  3. 3 Requisadas decenas de bufandas y banderines durante el España-Bulgaria en Valladolid
  4. 4 Los padres de Esther López piden 39 años de cárcel por el asesinato y 500.000 euros de indemnización
  5. 5

    Cierra la tienda Santiveri de Cebadería que albergó El molino de chocolate
  6. 6

    Roban un coche de «40.000 euros» en Parquesol: «Es raro que se lleven este tipo de modelo»
  7. 7

    La tasa de basura municipal registra 2.864 reclamaciones sobre un total de 180.196 recibos
  8. 8

    «Al acabar la carrera tenía claro que me iba a quedar en el campo»
  9. 9

    Hallan el cadáver de una mujer en el sofá de su casa del centro de Valladolid
  10. 10 Un arrollamiento entre Olmedo y Valdestillas provoca retrasos en la línea Madrid-Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Valladolid no olvida a Palestina: un millar de personas vuelven a salir a la calle «contra el genocidio»