Valladolid ingresará 150.800 euros en dos años por la venta de papel y cartón de la basura

El Ayuntamiento de Valladolid ha adjudicado a la empresa Saica Natur, S.L., en base a una oferta económica de 10,15 €/Tonelada, el contrato relativo a la venta de papel y cartón procedentes de la recogida selectiva del Servicio Municipal de Limpieza del Ayuntamiento de Valladolid, a través de los contenedores instalados en la vía pública y del servicio puerta a puerta en zonas comerciales del término municipal. Dichos residuos se entregan a un gestor autorizado para su posterior tratamiento y reciclaje.

El valor estimado del contrato es de 1.458.626 euros, por un periodo de dos años, con posibilidad de ampliarse con dos prórrogas anuales. El volumen de cartón recogido por el Servicio de Limpieza en Valladolid en los últimos 5 años es de 7.429 Tm/año, siendo un volumen muy estable a lo largo de los años.

El precio de papel y cartón es muy fluctuante y de acuerdo con las referencias de la Asociación Española del Papel y Cartón (Aspapel), en el año 2020 este fue 6,62 €/Tm alcanzando un máximo 2021 hasta los 100,38 €/Tm, siendo el precio medio de los últimos 5 años de 49,08 euros.

En la actualidad, el Servicio de Limpieza recoge hasta 8 fracciones diferenciadas (papel y cartón, vidrio, envases, textil, pilas, orgánica, resto y servicio de recogida de enseres), ampliando más esas posibilidades a través de los cinco puntos limpios fijos, dos puntos limpios móviles y siete minipuntos limpios que el servicio tiene distribuidos a lo largo de la ciudad.

