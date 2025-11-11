El Ayuntamiento revisa la controvertida tasa de basura para aplicar «mejoras» en 2027

Crece el descontento contra la tasa de basura, cuyo periodo para el pago voluntario venció el pasado 31 de octubre. Ahora es el comercio, ... a través de la federación Fecosva, el que urge al Ayuntamiento a que modifique el diseño de esta obligación fiscal para que los importes se ajusten a la generación real de residuos por parte de los establecimientos.

Primero fue la hostelería, le siguieron los colegios profesionales sanitarios -médicos, fisioterapeutas, psicólogos, podólogos, dietistas...- y ya se suma una entidad que agrupa a cientos de asociados con tiendas a pie de calle. Los recibos que han ido llegando a todos estos negocios han desatado un malestar generalizado, que intensifica la presión al equipo de Gobierno municipal. «Hemos recibido innumerables quejas y reclamaciones con motivo de las liquidaciones», subrayan en Fecosva.

Según la información facilitada por esta entidad, el comercio genera «muy pocos residuos». El más común, argumentan, es el cartón, que se circunscribe a dos épocas al año, entre marzo y abril y entre septiembre y octubre, cuando comienzan las temporadas, mientras el resto de los meses del año producen muy poca basura orgánica, así como de otros envases de uso doméstico, añaden.

«Si lo comparamos con lo que genera una vivienda media a diario, tanto de orgánico como de envases, papel y cartón... la tasa es al menos tres o cuatro veces superior, ya que un piso de 90 metros cuadrados paga una 80,12 euros y en un local del grupo C (comercio) con los mismos metros el abono sube a 322,95», recalcan.

A finales de octubre, el propio alcalde, Jesús Julio Carnero, reconocía que se habían girado algunos recibos con un coste excesivamente elevado y se abría a revisarla para próximos ejercicios. Pero estos cambios no serán inmediatos. Habrá que esperar a ver en qué se traducen en las liquidaciones de 2027.

Lo explica el concejal de Hacienda, Francisco Blanco. «No nos hemos parado, ya estamos analizando todos los factores del comportamiento de la tasa, las alegaciones, el padrón... somos conscientes que hay un malestar local y también a nivel nacional, a nosotros no nos gusta la tasa», destaca al tiempo que matiza que una modificación requiere de unos plazos administrativos «que son los que son»: exposición pública, alegaciones, resolución de las mismas... Pero su idea es aplicar «mejoras» en 2027.

El edil insiste en que el Partido Popular ha pedido su derogación -se aprobó una moción en el pleno con sus votos y los de Vox- y señala que al menos es necesario un desarrollo reglamentario de la ley por parte del Gobierno central, porque ahora se «atenta contra el principio de igualdad», ya que cada ciudad aplica unos criterios, lo que genera «inseguridad jurídica».

La petición de varios sectores de actividad para aplicar el sistema de estimación directa -cantidad de residuos realmente producida- necesita de herramientas de control. El Ayuntamiento incluye esa posibilidad en la ordenanza reguladora. Consiste en declarar los kilos reales de desechos generados el año anterior, clasificados por fracción: resto, orgánica, vidrio, papel y cartón. Los negocios deben aportar documentación que acredite la entrega de los residuos a un gestor autorizado, un servicio que conlleva también un coste.

La tasa con este sistema se calcula multiplicando los kilos por el precio unitario de cada fracción con una cuota mínima de 80,74 euros. La solicitud debe presentarse anualmente antes de que finalice el periodo de pago voluntario. Para este 2025 no ha sido posible para muchos negocios -solo alrededor de 30 se han acogido a él-, ya que habría que haber contado los datos completos del 2024, pero podrá ser efectiva en 2026 si las empresas han optado por ella y han recopilado la información del presente ejercicio tras haber contratado un gestor.

En el momento de la solicitud se presentará la copia del contrato suscrito con esa compañía para el tratamiento del residuo asimilable a doméstico de esa actividad, así como la documentación acreditativa de la empresa que se lleva la basura. La vigencia de la declaración será anual y la Administración, previa comprobación, expedirá la liquidación de la tasa de acuerdo con la información aportada.

Fecosva insiste en que las liquidaciones correspondientes a 2024 son «desproporcionadas e injustas» y reclama que, al menos, se incluya al comercio en el grupo A, en el que se pagan unos importes más bajos. Para esta entidad la aplicación de la tasa en los establecimientos en función de los metros no es correcta al no tener en cuenta la superficie dedicada a almacén. «Porque un local sea más grande no genera más residuos», aseguran.

En el caso de los locales cerrados, se aplica también por metros como si tuviera actividad. «Aquí además también hay un agravio comparativo con los dedicados a almacén o garaje que no pagan la tasa precisamente por no generar residuos», acotan.

Para los negocios, la base de pago de esta obligación fiscal son 80,7 euros. Este importe fijo luego se multiplica por el coeficiente del grupo o sector de actividad y por la superficie del local. El recibo más caro asciende a 1.711,62 euros, según las tablas facilitadas por el Ayuntamiento.

«Necesitamos saber con qué criterios se ha elaborado la actual tasa; en las reuniones mantenidas tanto con el concejal como con los técnicos se nos manifestó la disposición para corregir los aspectos que se considerasen injustos o poco proporcionados para los diferentes sectores o circunstancias», señalan en la federación, al tiempo que confían en la «buena disposición del alcalde a revisar su aplicación, cuyo coste es excesivo para algunos sectores, como es el caso del comercio en general».