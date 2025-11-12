El Ayuntamiento ha ingresado el 87% de los recibos de la tasa de basura: 15,5 millones

Buenos datos (para las arcas municipales), a pesar de que a casi nadie le ha hecho gracia sumar una obligación fiscal a su calendario anual ... de pagos, como lo acreditan las quejas de sectores como la hostelería, el comercio o las clínicas sanitarias de carácter privado. El Ayuntamiento de Valladolid, a través del Servicio de Recaudación de la Concejalía de Hacienda, ha ingresado hasta este lunes 15.562.889,31 euros de la tasa de basura.

Según los datos facilitados por el departamento que gestiona Francisco Blanco, 157.149 liquidaciones ya han sido satisfechas, aunque no se desglosa cuántas de ellas se han realizado en periodo de abono voluntario, que concluyó el 31 de octubre, y cuántas de fuera de ese plazo, un retraso que activa el cobro por la vía de apremio y que conlleva un recargo del 20% sobre el importe del recibo más los intereses de demora y las costas del procedimiento.

Estas cifras revelan que el 87% de las liquidaciones emitidas -180.196 en total- ya han sido pagadas, un porcentaje que el área considera satisfactorio al ser el primer año de implantación. La previsión del Consistorio es recaudar en total 18 millones de euros por esta tasa, que se destinarán al servicio de recogida y tratamiento de desechos.

Su entrada en vigor no solo ha concitado la oposición de los tres sectores de actividad antes citados. También ha activado las alegaciones individuales por no estar conformes con las liquidaciones recibidas tanto en viviendas como en negocios. En total, hasta este 11 de noviembre se han recibido 3.645 reclamaciones, que se están analizando por parte de los técnicos y que suponen el 2,02% sobre el total de los recibos. Para el edil Francisco Blanco este porcentaje es relativamente bajo teniendo en cuenta de que se trata de una obligación tributaria nueva.

Respecto a las bonificaciones, la solicitudes han alcanzado las 2.787. Se trata de peticiones familias numerosas que pueden beneficiarse de un descuento del 50% sobre la parte variable de la cuota, la que se asocia a la superficie y número de residentes. También tienen un descuento del 75% los hogares con una renta inferior a 1,5 veces el IPREM.

Asimismo, en la ordenanza se contempla una bonificación del 75% en la parte variable de la cuota prevista para viviendas de aquellos contribuyentes que se acojan a un programa de compostaje domiciliario individual, y se den de alta, antes de que finalice el ejercicio anterior, en el registro creado por el Ayuntamiento a tal fin.

Ante la polémica que ha generado la tasa, el Ayuntamiento aporta un estudio comparativo con el pago que se exige en otras ciudades. Así, el importe medio que abona una tienda de ropa de 55 metros cuadrados en municipios de más de 50.000 habitantes es de 387,17 euros mientras que en Valladolid se sitúa en 161,47, siempre según los datos de la Administración municipal.

Por un consultorio médico de 100 metros ese importe fuera de la capital del Pisuerga es de 350,13 (326,98 aquí). Un bar de 60 metros cuadrados supone un recibo en Valladolid de 363,32 mientras que la media en España alcanza los 567,60. En el caso de las viviendas, el coste medio en esta ciudad es de 70,87 euros frente a los 116,32 de la media española.

El Grupo Socialista municipal ha solicitado en los últimos meses al equipo de Gobierno de Jesús Julio Carnero que rebaje el recibo del IBI para compensar el «sablazo» por esta nueva medida tributaria, ya que el coste del servicio de recogida y tratamiento se ha estado pagando hasta ahora con ingresos propios del Consistorio.