Vecinos retiran y pagan sus recibos en el mostrador que se habilitó en San Benito para la tasa de basura. Aida Barrio

Valladolid

El Ayuntamiento ha ingresado el 87% de los recibos de la tasa de basura: 15,5 millones

La Hacienda municipal recibe 3.645 reclamaciones y 2.787 solicitudes de bonificación

J. Asua

J. Asua

Valladolid

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 06:45

Comenta

Buenos datos (para las arcas municipales), a pesar de que a casi nadie le ha hecho gracia sumar una obligación fiscal a su calendario anual ... de pagos, como lo acreditan las quejas de sectores como la hostelería, el comercio o las clínicas sanitarias de carácter privado. El Ayuntamiento de Valladolid, a través del Servicio de Recaudación de la Concejalía de Hacienda, ha ingresado hasta este lunes 15.562.889,31 euros de la tasa de basura.

