Prototipo del traje estratosférico diseñado por Emilio Herrera, a finales de 1934. Carlos Espeso

Valladolid exhibe el primer traje espacial de la historia, diseñado en 1935 por el español Emilio Herrera

La muestra 'Astronautas', abierta hasta el 12 de abril de 2026 en el Museo de la Ciencia, repasa diversos hitos de la conquista del universo, incluye el prototipo de traje estratosférico que sirvió como modelo para equipaciones posteriores

Víctor Vela

Víctor Vela

Valladolid

Sábado, 15 de noviembre 2025, 19:33

Diciembre de 1933. Días antes de la Nochebuena. Emilio Herrera -»ilustre compatriota, sabio ingeniero y teniente coronel»- recibe a la prensa «en el saloncito confortable ... y cordial de una mansión privada». Quiere hablar sobre «un proyecto de titanes», como lo define Alfredo Serrano en la crónica publicada el 23 de diciembre de ese año en las páginas de El Norte de Castilla. Su ambición es construir un globo que le permita alcanzar la estratosfera y ascender a una altura impensable hasta entonces (entre 20.000 y 22.000 metros, tal vez 26.000) desde los que podría ver, sin problema, «el perímetro de España y Portugal».

