La llegada a la Luna, vista por El Norte en 1969

Las reglas de conducta en el Centro Espacial de Houston

El Norte publicó las reglas de la NASA que debían seguir los científicos y astronautas durante el tiempo de cuarentena en el Centro Espacial de Houston mientras se analizaban las muestras de la Luna. Eran las siguientes: 1) No fumar ni consumir tabaco de ninguna otra forma. 2) No masticar chicle. 3) No escupir en el suelo. 4) No beber más que de los surtidores instalados en el laboratorio. 5) No alborotar ni hacer bromas pesadas. 6) No arrojar al suelo desperdicios. 7) No perder el tiempo en tareas que no sean específicamente de trabajo. 8) No emplear palabras obscenas. 9) No usar cosméticos.