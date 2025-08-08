Valladolid bate récord en la llegada de extranjeros con 18 nuevos vecinos cada día

Nunca hasta ahora habían llegado a Valladolid tantas personas nacidas en el extranjero como durante el primer semestre de 2025. Lo confirman los datos publicados ... este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que ha actualizado sus cifras de población con una radiografía demográfica de la provincia a 1 de julio de 2025. Y lo primero que llama la atención es que se ha batido un nuevo récord en la llegada de población extranjera.

Durante el primer semestre del año, Valladolid creció con 3.279 nuevos vecinos procedentes de otros países. Son 18 personas más al día. Y es, además, el mayor incremento histórico desde que el INE ofrece registros (el año 2002). Nunca antes había crecido a este ritmo la población foránea. Ni siquiera en los años previos a la gran crisis del ladrillo, con el tramo final de 2007 y el arranque de 2008 como los semestres en los que más se hinchó el padrón con la llegada de extranjeros (3.001 y 3.038, respectivamente). En este inicio de 2025, el aumento ha sido ligeramente superior, con esos 3.279 nuevos habitantes llegados desde fuera del país.

De hecho, el avance en Valladolid es especialmente destacable, ya que supone el cuarto mayor incremento porcentual de España. En cabeza se sitúa Zaragoza (con un aumento del 8,18%), seguido por Palencia (8,07%) y Lugo (5,89%). A continuación ya viene Valladolid, con el 5,78%, por encima de la media nacional (que entre enero y junio se colocó en el 3,03%). Las asociaciones que trabajan a diario con personas migrantes explican que este importante aumento aquí puede estar vinculado con la cercanía con Madrid, habitual puerta de entrada para aquellas personas que vienen, fundamentalmente, desde América Latina. La capital madrileña se ha convertido en un lugar muy complicado para conseguir empleo y vivienda, por lo que los recién llegados prueban suerte en ciudades cercanas, como es el caso de la vallisoletana.

Lo vivido durante estos seis meses coloca a Valladolid al borde de los 60.000 habitantes nacidos en otros países. Son, exactamente, 59.997, según el recuento que hace el INE para su Estadística Continua de Población. Suponen el 11,30% del total de personas que residen en la provincia. Este porcentaje está no solo por debajo de la media nacional (del 19,6%), sino que supone que Valladolid se encuentra como la duodécima provincia con menor porcentaje de población foránea. Alicante es la que más tiene (29,7%). Córdoba, la que menos (5,4%).

¿De dónde vienen? El INE no ofrece todavía la letra pequeña. No hay cifras (a 1 de julio) sobre el país exacto de procedencia, pero sí que avanza cuáles son los tres países que han registrado mayores flujos durante estos seis meses. En cabeza se sitúa Colombia, con 950 vallisoletanos más con raíces en aquel país. Después viene Venezuela (con 600) y el tercer lugar es Marruecos (con 480).

Son cifras, de momento, aproximadas y provisionales, que se afinarán con la aprobación oficial del padrón, que tiene lugar a finales de año. Lo que está clara es esa tendencia cada vez mayor de ciudadanos llegados desde Sudamérica. Casi cuatro de cada diez vecinos extranjeros han venido desde allí (el 39,1%), en un porcentaje que además se ha acelerado desde el final de la pandemia. Hasta el tercer trimestre de 2021, la mayor parte de la población foránea estaba formada por ciudadanos de la Unión Europea (al margen de España, claro). En 2008, la mitad exacta (el 50%) habían llegado a Valladolid desde algún país de la UE (con Bulgaria y Rumanía en cabeza). Desde entonces, su peso porcentual ha bajado considerablemente. En ese tramo final de 2021, ya se puso por delante la comunidad sudamericana. En la actualidad, los habitantes de otros países de la UE suponen el 24,4% del total de los residentes extranjeros en Valladolid. En tercera posición se sitúa África (14,95%), con una mayoría de personas con orígenes marroquíes.

Todos estos fenómenos migratorios han llevado a un hito relevante. Valladolid vuelve a superar (doce años después) la barrera simbólica de los 530.000 vecinos.

En total, la provincia cuenta con 530.990 habitantes, una cifra que está un puntito por encima de los 530.848 del 1 de enero de 2013. Si Valladolid sigue a este ritmo de crecimiento, dentro de apenas unos meses romperá su techo de población, situado en 532.644 habitantes, anotado el 1 de enero de 2012. Es más, ese hito podría alcanzarse a lo largo de este segundo semestre. Entre enero y junio, la población total de la provincia se incrementó en 2.737 personas. El dato está por debajo de los 3.279 extranjeros llegados durante ese tiempo a Valladolid.

¿Por qué? Pues porque descendió (de nuevo) el número de autóctonos, de personas nacidas en España. Ya no es solo que haya más población llegada de otros países, es que baja la de quienes nacieron aquí. A 1 de julio de 2025 eran 470.993 (604 menos que en enero). ¿A qué se debe esto? Sobre todo a que Valladolid tiene un saldo natural negativo. Mueren más personas de las que nacen. Entre enero y mayo nacieron 1.251 bebés en Valladolid. En ese tiempo, murieron 2.291. Por aquí, el padrón pierde 1.040 habitantes. Y aunque no hay datos sobre migraciones interiores para este primer semestre, el último saldo entre provincias sí que era positivo para Valladolid. El dato (publicado en diciembre pasado) corresponde a 2023 y dice que ese año vinieron aquí a vivir 8.903 personas desde otras provincias y se marcharon 7.413.

La fotografía demográfica de Valladolid permite fijarse en otros indicadores. Por ejemplo, en la edad. Si separamos la población nacida en España con la llegada de otros países, vemos que la autóctona está mucho más envejecida. Uno de cada cinco vallisoletanos con raíces españolas tiene más de 70 años, mientras que el porcentaje de extranjeros en ese tramo de edad es del 3,42%. El mayor peso de la comunidad extranjera está entre los 25 y 50 años. Aquí se encuentra el 52,06% de los vallisoletanos llegados de otros países. En esa franja de edad están el 26,7% de quienes nacieron en España.

Todos estos datos hacen referencia al lugar de nacimiento, pero no a la nacionalidad. El año pasado, 1.537 extranjeros adquirieron la nacionalidad española. Esto hace que sea mucho mayor el número de personas nacidas en otros países (59.997) que el de residentes con nacionalidad extranjera (42.884), ya que muchos han obtenido ya la nacionalidad española (11.066 personas desde 2013).