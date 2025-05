Cuatro de cada diez extranjeros que viven en Valladolid han llegado después de la pandemia

Más de 13.000 personas nacidas en el extranjero (13.194 en concreto) se han instalado en Valladolid después de la pandemia, según los datos ... recién publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Esto supone que cuatro de cada diez foráneos (hay 33.307 en total) han recalado en la capital durante los últimos años, sobre todo procedentes de países como Colombia, Venezuela y Perú, pero también desde Ucrania (empujados por la invasión de su país por parte de Rusia). La mayor parte (7.690) han llegado de forma directa a tierras vallisoletanas desde sus países de origen, pero hay 5.504 que han desembarcado en la ciudad del Pisuerga después de probar suerte en otros puntos del país.

Este incremento de población foránea se ha acelerado en los últimos meses. El 39,6% de los extranjeros son relativamente nuevos en el padrón (llevan menos de cinco años aquí), pero hay un importante número (10.201, el 30,6%) que llegó a Valladolid durante la primera década de este siglo, cuando se produjeron importantes flujos de migración al amparo de un crecimiento económico que se frenó de forma brusca con la crisis de 2008.

En los últimos ejercicios, el padrón de Valladolid ha sumado 2.398 residentes de nuevo cuño procedentes desde Colombia, 1.442 desde Venezuela y 1.013 desde Marruecos. Le siguen los llegados desde Perú (820) y Ucrania (407). Y, al mismo tiempo, han caído los representantes de Bulgaria (-240), China (-118) y Rumanía (-81).

En las siguientes fiebres, puedes ver cómo ha crecido la población de los principales países con las personas llegadas a Valladolid después de pasar por otras provincias.

De este modo, el 11,1% de los vecinos de la capital han nacido en el extranjero, si nos fijamos en esta estadística que, además, permite desentrañar gran parte de la letra pequeña con la que se escribe el padrón pucelano. Por ejemplo, que algo más de la mitad de sus habitantes (el 53,22%) nacieron aquí: vallisoletanos de pura cepa. Que casi el 15% de los que hoy residen en la capital nacieron en otras provincias de la comunidad. O que aquí viven casi tantas personas llegadas de otros pueblos de la provincia como del extranjero (34.226 frente a 33.307).

El INE ha explotado los datos por secciones censales. Así que es posible saber, casi calle por calle, el origen de los vecinos de los distintos puntos de la ciudad. ¿Dónde nacieron tus vecinos? ¿Cuál es la nacionalidad más habitual en tu manzana? ¿Crees que en tu calle hay más gente nacida en Valladolid o que ha llegado aquí desde otras provincias, regiones o países? Si estas preguntas te generan curiosidad, habrá respuestas en los siguientes párrafos.

Primero, la mirada general. Este trabajo del INE dice que Valladolid tenía, a 1 de enero de 2024, un total de 299.816 habitantes. Este punto de partida es, hasta cierto punto extraño, ya que la cifra oficial de población, reconocida para esa fecha, es de 300.618. Es una diferencia de 802 personas que se explica porque todo el trabajo estadístico aquí recogido se efectúa a partir de los «primeros resultados» (como los define la metodología del trabajo) y no de las cifras finales. Con independencia de este ajuste, el trabajo sí que permite acercarse a la realidad demográfica de la capital.

Hay 159.566 habitantes (el 53,4%) que nacieron aquí, en Valladolid ciudad. Ocupa el puesto 37 (entre las 152 localidades españolas con más de 50.000 habitantes) entre los núcleos donde más peso tienen los habitantes que no se han movido de su municipio de nacimiento. Esto significa que el vallisoletano no es muy dado a hacer las maletas y que aquí, pese a la enorme fuga a Madrid, los hay que han encontrado suficientes posibilidades laborales para no tener que emigrar. Grandes fábricas como Renault o un importante peso del funcionariado ayudan a ello.

Las localidades con menos movilidad se concentran en el sur del país. Sanlúcar de Barrameda (76,91%) y Jerez de la Frontera o Cádiz (73%) son los municipios con más vecinos que viven en el lugar en el que nacieron. Por capitales de provincia, además de Cádiz, están Córdoba y Jaén. En el lado opuesto se encuentran municipios turísticos como Fuengirola (solo el 16% de sus vecinos nació allí) o núcleos cercanos a las grandes capitales, como Alcobendas, Coslada y Pozuelo de Alarcón (en todos los casos rondan el 16%). Este fenómeno también se produce en localidades del alfoz vallisoletano. El 20,78%de los vecinos de Arroyo no han nacido allí. Y lo mismo ocurre con el 21,2% de Simancas, el 22% de Viana o el 23% de Laguna. La mayoría vienen de otros municipios de la provincia (sobre todo, la capital).

También en la ciudad hay diferencias. En el entorno de Chancillería y Gondomar, el 74,13% de sus vecinos son vallisoletanos de nacimiento. De pura cepa. Muy cerquita, en las calles Olmo, Pinzones o Amor de Dios, ese porcentaje baja hasta el 40,08%. ¿Por qué? Porque allí el número de habitantes que han llegado de otras zonas es mayor. Y eso no significa necesariamente que hayan llegado desde otros países.

El mayor flujo migratorio registrado en la capital se alcanzó en la década de los 60 y 70 motivado por el éxodo rural y la salida desde otras provincias, con Valladolid como foco de atracción vinculado con la industrialización, con Renault a la cabeza. En 1955, la ciudad tenía 127.368 habitantes. Doce años después ya había superado los 200.000. En apenas nueve años (1977), empujado por el 'baby boom', alcanzó los 300.000.

Estos movimientos conectados con el éxodo a las grandes ciudades hace que Valladolid encabece el listado de municipios de más de 50.000 habitantes con mayor porcentaje de vecinos llegados de provincias de su comunidad autónoma. Hay 44.680 residentes en la capital que han recalado aquí desde Palencia (10.118), Zamora (9.458) o León (6.610). Son el 14,9% de la población total. Se sitúa así Valladolid por delante de Santiago de Compostela (12,1%), Vigo (11,44%) y Granada (10,67%). Eso sí, hay que tener en cuenta que aquí no se incluyen ciudades como Madrid o Murcia, por pertenecer a comunidades uniprovinciales.

Por secciones censales, las calles con más población llegada de otras provincias de Castilla y León pertenece a barrios como La Victoria o Huerta del Rey. Así, en calles como Gavilla, Mieses o Manuel López Antolí, este tipo de procedencia supone más del 20% (también en Gabilondo, Manuel Azaña o Hípica). El menor peso de vecinos de otras provincias de la región está en el Pinar de Antequera, Fuente Berrocal o calles de Pajarillos (Martín Pescador, Tordo y Zorzal) y Delicias (Olmedo, Caamaño y Hornija).

Estas dos últimas (las de Pajarillos y Delicias) son algunas de las zonas que, precisamente, concentran el mayor porcentaje de población extranjera.

En Caamaño, Aaiún y Hornija, el 41,31% de su población procede de otros países. Le sigue (con el 34,86%) el puñado de calles que rodean la intersección entre Embajadores y la avenida de Segovia. En Cádiz, Málaga y Andalucía, como en Transición o Caballería, el porcentaje de población foránea ronda el 30%. Este porcentaje contrasta con el apenas 3% de vecinos extranjeros que hay en zonas de Parquesol como Miriam Blasco, Padre Llanos o Doctor Villacián. En el conjunto de la ciudad, suponen el 11,1% del total de empadronados. Por países, 5.274 han llegado desde Colombia. Le siguen Marruecos (3.997), Venezuela (2.993), República Dominicana (2.445) y Bulgaria (1.690).

Valladolid está en el puesto 127 (de los 152 municipios más poblados del país) en porcentaje de población foránea. Hay menos en Sevilla, Palencia, Zamora, Badajoz, Cáceres, Jaén o Cádiz. La mayor proporción de población extranjera está en municipios de costa, como Adeje o Torrevieja, donde más de la mitad de sus vecinos (56,5% y 53,53%) son extranjeros. La primera capital de provincia en este listado es Barcelona, donde casi uno de cada tres habitantes (32,9%) ha nacido fuera de España.

¿Y se puede bajar todavía más al detalle? La respuesta es sí. El INE permite conocer también cuál es el país de origen de los extranjeros que residen en las diferentes zonas de Valladolid.

La capital se divide en 258 secciones censales. En 117 (el 45,3%) la comunidad más representada es la colombiana. Entre ellas se encuentran puntos como el centro (Plaza Mayor, Poniente, Miguel íscar, la Acera de Recoletos, Francisco Suarez...), Pinar de Jalón y especialmente La Rondilla o Huerta del Rey. La población marroquí se ha asentado en el entorno de Delicias (son mayoría en San José de Calasanz General Shelly, Arca Real, Caamaño, Embajadores…), además de Circular. En San Juan se agrupan especialmente dominicanos y los venezolanos son mayoría en Parquesol. En el mapa anterior puedes buscar tu calle y ver cuál es la nacionalidad más habitual en esa zona.

Y hay otra curiosidad más. ¿Qué secciones censales han recibido más población extranjera desde la pandemia?

El porcentaje más alto de nuevos vecinos foráneos está en un puñado de calles entre Embajadores, avenida de Segovia, General Shelly y Caamaño. Allí, en torno al 17% de sus vecinos han llegado a vivir después de 2020. Le sigue, con un porcentaje cercano al 12%, el entorno de Vadillos, Palacio Valdés, Nicasio Pérez, Renedo y la calle Verbena. En el barrio de Hospital, las calles donde han recalado más vecinos foráneos en los últimos años son Amor de Dios, Quebrada y Penitencia (el 11,23%). Parquesol y Puente Jardín son las zonas con menor porcentaje de nuevos vecinos llegados de otros países desde 2020.