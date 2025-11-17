Valladolid aprueba 1,3 millones para atender necesidades básicas de emergencia social en 2026 Se reservan 60.000 euros para financiar intervenciones en la vivienda para mejorar la accesibilidad y 40.000 para el uso de taxi a personas con movilidad reducida

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valladolid aprobó este lunes las bases de distintas convocatorias correspondientes al año 2026, dependientes del Área de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales, por valor de 1.451.700 euros. La mayor cuantía, 1,3 millones, va destinada a las prestaciones económicas para la atención de necesidades básicas de subsistencia en situaciones de emergencia social; seguida de las ayudas económicas de carácter individual destinadas a favorecer la autonomía personal y la permanencia en el domicilio de las personas con dependencia (60.000 euros), y de las ayudas económicas de carácter individual para el transporte de personas con movilidad reducida media el uso de taxis (41.700 euros).

Las ayudas para situaciones de emergencia social tienen carácter esencial y constituyen un derecho subjetivo, garantizando la atención a todas las personas y familias que se encuentren en situación de vulnerabilidad y cumplan los requisitos establecidos. En concreto, están destinadas para la compra de alimentación, cuidados personales esenciales (especialmente, vestido e higiene), alojamiento temporal en casos de urgencia social y otras necesidades básicas, valoradas como imprescindibles por los equipos profesionales de los Centros de Acción Social (Ceas).

El Consistorio señaló en un comunicado, recogido por la Agencia Ical, que estas prestaciones de emergencia social tienen la consideración de esenciales, lo que implica que todas las personas que cumplan los requisitos establecidos tendrán garantizado el acceso a la ayuda, en el marco de los recursos disponibles.

El concejal de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales, Rodrigo Nieto, apuntó que constituyen un instrumento clave para garantizar la cobertura de necesidades básicas y prevenir situaciones de exclusión social, «contribuyendo a mantener su dignidad y el bienestar de las familias más vulnerables de Valladolid».

La Junta de Gobierno Local aprobó también la convocatoria de ayudas para favorecer la permanencia de las personas en su entorno familiar, promover el mantenimiento de su autonomía personal y financiar la adaptación funcional del hogar y la adquisición de productos de apoyo que faciliten el desarrollo de las actividades cotidianas.

Las ayudas para adaptación funcional del hogar están destinadas a financiar intervenciones en la vivienda habitual de la persona beneficiaria, con el fin de mejorar la accesibilidad y eliminar barreras arquitectónicas que dificulten la autonomía personal. Serán subvencionables, entre otras, las adaptaciones en aseos o baños, la instalación de pasamanos en pasillos, la colocación de rampas en el interior de la vivienda y barras asideras en aseos o baños, la eliminación de peldaños o escalones interiores y exteriores y otras intervenciones que contribuyan a la mejora de la accesibilidad y la autonomía dentro del hogar.

En función de los ingresos

Durante el año 2025, se concedieron un total de 67 prestaciones, de las cuales 25 correspondieron a adaptaciones funcionales del hogar y 42 a productos de apoyo, por un importe total de 60.000 euros. Nieto precisó que estas ayudas contribuyen de manera directa a mejorar la calidad de vida de las personas con dependencia, promoviendo su autonomía y permitiendo que puedan seguir viviendo en su entorno habitual con mayor seguridad y bienestar. Asimismo, manifestó que el Ayuntamiento mantiene su compromiso con la atención a las personas más vulnerables, impulsando recursos que faciliten su independencia y favorezcan la igualdad de oportunidades.

Por último, se dio el visto bueno a la convocatoria de ayudas económicas de carácter individual para el transporte de personas con movilidad reducida mediante el uso de taxis, al facilitar su autonomía personal e integración social mediante el uso de taxis con licencia municipal de autotaxi expedida por el Ayuntamiento de Valladolid.

La cuantía a conceder se determinará en función de los ingresos económicos mensuales de la persona solicitante y de si utiliza o no silla de ruedas. Las ayudas oscilarán entre 100 y 450 euros. Cabe señalar que durante el año 2025 se han concedido 114 ayudas, por un importe total de 41.700 euros, lo que demuestra la estabilidad del programa y su importancia para garantizar un medio de transporte seguro, accesible y adaptado a las necesidades de las personas con movilidad reducida.