Vallas colocadas bajo el viaducto. Rodrigo Ucero

Una valla para impedir el paso de peatones bajo el viaducto de Arco de Ladrillo

El Ayuntamiento quiere que los transeúntes respeten los cruces por los pasos de cebra y que no se aparquen coches bajo la plataforma

Antonio G. Encinas

Valladolid

Viernes, 19 de septiembre 2025, 20:05

La valla va de pilote a pilote. Literalmente. Engarza con el hormigón de un pilote con la barandilla metálica, por un lado, y con la ... valla por el otro. Y lo mismo en la nueva acera de la vía de servicio pegada al bar Aljarafe. Así, debajo del viaducto de Arco de Ladrillo, recién remozado y hormigonado, se ha completado una miniplaza acotada sin uso y sin paso. Ni para peatones ni para vehículos. Explican desde el Ayuntamiento que se han instalado para evitar que la gente cruce por donde no debe o que utilice la acera recién construida, cuyo único objetivo es que los retrovisores de camiones y autobuses no se estampen contra los pies de las farolas.

