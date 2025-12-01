El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Una imagen de archivo del colector de aguas residuales de la calle Macías Picavea, en unas obras de aquavall. J. Sanz

La UVA y Aquavall, unidas para analizar los patógenos emergentes en el agua residual de Valladolid

El acuerdo permitirá anticipar alertas sanitarias mediante análisis de virus y bacterias en la red de saneamiento de la ciudad

El Norte

Valladolid

Lunes, 1 de diciembre 2025, 17:03

Comenta

El rector de la Universidad de Valladolid, Antonio Largo, y el presidente de la Entidad Pública Empresarial Agua de Valladolid (Aquavall), Alejandro García Pellitero, suscribieron esta mañana, en el Palacio de Santa Cruz, un convenio de colaboración para desarrollar el proyecto de investigación y análisis de patógenos emergentes en el agua residual de Valladolid, una iniciativa estratégica que refuerza la vigilancia epidemiológica y la protección de la salud pública en la ciudad.

Este acuerdo responde, según informaron las entidades firmantes en un comunicado remitido a Ical, a la creciente necesidad de detectar de forma temprana microorganismos patógenos que puedan afectar a la población, en línea con el enfoque internacional 'Una Salud' o 'One Health', que reconoce la interconexión entre la salud de las personas, los animales y el medio ambiente.

El proyecto se centrará en el análisis continuado y sistemático de aguas residuales para identificar virus respiratorios y gastrointestinales y bacterias resistentes a los antibióticos, así como la posibilidad de estudio de patógenos emergentes.

Los objetivos específicos del convenio son monitorizar la presencia de virus como norovirus, rotavirus, hepatitis A y E, gripe, coronavirus (incluido SARS-CoV-2) y poliomielitis, así como detectar bacterias como Salmonella y Campylobacter, para generar información científica que permita anticipar brotes y adoptar medidas preventivas.

La UVa, a través del Área de Microbiología de la Facultad de Medicina, aportará su experiencia investigadora en virus respiratorios y bacterias resistentes a los antibióticos a través del análisis microbiológico, utilizando nuevas herramientas de secuenciación y metagenómica. Por su parte, Aquavall contribuirá con una aportación económica de 15.000 euros para garantizar el desarrollo del proyecto y facilitará la colaboración técnica necesaria.

