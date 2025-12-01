El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Granja de cerdos en la localidad de Hontalbilla. Antonio de la Torre
Castilla y León

El sector porcino regional garantiza la seguridad alimentaria y llama a la calma tras los 14 casos de peste africana en jabalíes

Castilla y León es la tercera comunidad en producción nacional y desde el gremio admiten llevar años preparándose para este momento

Sofía Fernández

Sofía Fernández

Valladolid

Lunes, 1 de diciembre 2025, 14:40

Comenta

Altamente contagiosa y con tasas de mortalidad que llegan al 100%, la peste porcina africana puede matar en apenas unos días a todos los animales ... de una granja sin que exista vacuna eficaz para inmunizar ante posibles contagios. El sector muestra su preocupación y habla de «una incertidumbre al esperar y ver cómo evoluciona la situación». Esa situación a la que se refieren los expertos es la que ha dejado desde el pasado miércoles un censo de 14 jabalíes silvestres muertos positivos en esta enfermedad y hallados en los alrededores del campus de Bellaterra de la Universidad Autónoma de Barcelona.

