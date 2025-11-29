Localizan otros cuatro jabalís muertos con peste porcina en la misma zona rural barcelonesa

Portavoces de la Generalitat de Cataluña anunciaron este sábado que han localizado otros cuatro jabalíes muertos con peste porcina africana en el mismo área natural ... donde el viernes los primeros que se detectaron los dos primeros cadáveres que dieron positivo, en el municipio barcelonés de Cerdanyola del Vallès, en la zona de Collserola.

Se trata de los primeros casos de fiebre porcina detectados en España desde hace 31 años, una enfermedad que estaba erradicada en el país oficialmente desde 1995. Esta patología vírica no afecta ni a los humanos ni a otro tipo de animales, ni por contacto ni por ingestión de la carne de los cerdos, pero, de no aislarse rápidamente el foco, para evitar la epidemia, puede ser una catástrofe para la potentísima industria porcina española, uno de los mayores exportadores mundiales de este producto. Por el momento, no existe ni un solo caso de cerdo común afectado en el país, pero Japón y México ya han congelado la entrada de exportaciones porcinas procedentes de España.

Ministerio de Agricultura y Generalitat, sabedores de que las primeras horas y días son clave para evitar la extensión del brote, han comenzado a dictar todo un abanico de medidas preventivas y de control destinadas a bloquear la salida del virus de la comarca en la que han aparecido los cadáveres infectados. El plan persigue evitar el contacto de los ciudadanos con las zonas en las que puede haber animales infectados, vivos o muertos, o restos de ellos, localizar otros posibles jabalíes muertos infectados, evitar la salida de estos animales silvestres del perímetro de seguridad y, al tiempo, pone en cuarentena las 39 explotaciones de porcino que existen en las cercanías, de la que no podrá salir un solo animal, que están sometidas a la policía sanitaria.

Se ha prohibido el paso de personas salvo residentes a las áreas naturales de 12 municipios en torno al foco de la infección y se va a perimetrar una zona de 20 kilómetros en torno a la zona afectada, incluso con vallado físico, para cercar y evitar que escapen o huyan los jabalíes que hay en esos territorios, y en la queda prohibida la caza y otro tipo de actividades.

En la zona más cercana al punto de afectación (radio de 6 kilómetros), que comprende 12 municipios, se ha decretado el cierre total de acceso al medio natural, la suspensión de cualquier actividad de caza y trabajos forestales, la prohibición de cualquier actividad en zona rústica por motivos de bioseguridad y la instalación de barreras físicas y químicas, así como trampas para el control de jabalíes. Los municipios afectados --todos ellos en la provincia de Barcelona-- son Sabadell, Sant Quirze del Vallès, Polinyà, Santa Perpètua de la Mogoda, Montcada i Reixac, Ripollet, Barberà del Vallès, Badia del Vallès, Cerdanyola del Vallès, Sant Cugat del Vallès, Terrassa y Rubí.

En un segundo perímetro de seguridad de 20 kilómetros, que incluye 64 municipios, se aplican restricciones específicas: limitación de actividades de ocio, de caza y vinculadas a la biodiversidad prohibición de aquellas actuaciones que puedan interferir en las labores de control poblacional y bioseguridad, y queda restringido el acceso a la totalidad del Parque del Collserola para las actividades de ocio.

También se ha hecho llegar un paquete de recomendaciones a los municipios para reforzar la prevención: intensificar la limpieza de papeleras y contenedores, situar los comederos de gatos en puntos elevados, avisar a la ciudadanía de que está prohibido dar de comer a los jabalíes, cerrar las zonas de picnic hasta nuevo aviso y llamar al 112 en caso de encontrar un jabalí muerto y no manipularlo.