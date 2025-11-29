El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EP

Localizan otros cuatro jabalís muertos con peste porcina en la misma zona rural barcelonesa

Las autoridades ordenan el cierre a los ciudadanos de las áreas naturales de 12 municipios, bloquear un perímetro de 20 kilómetros y ponen en cuarentena 39 granjas para aislar el foco

Alfonso Torices

Alfonso Torices

Madrid

Sábado, 29 de noviembre 2025, 10:51

Comenta

Portavoces de la Generalitat de Cataluña anunciaron este sábado que han localizado otros cuatro jabalíes muertos con peste porcina africana en el mismo área natural ... donde el viernes los primeros que se detectaron los dos primeros cadáveres que dieron positivo, en el municipio barcelonés de Cerdanyola del Vallès, en la zona de Collserola.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere de madrugada un hombre en plena calle en Delicias
  2. 2 La Junta convocará casi 2.000 plazas para personal de Sacyl en 2026
  3. 3

    Dos familias enfrentadas en el rellano de su casa terminan en los juzgados de Valladolid
  4. 4 Jero, el del medio de Los Chichos, ya tiene su calle en Valladolid
  5. 5 Cuatro perros sueltos atacan y hieren a un vecino de Alcazarén y su mascota
  6. 6

    Le golpean con un cinturón al defender a una mujer agredida por otro joven
  7. 7

    La antigua Hacienda se llenará con 280 funcionarios de Servicios Sociales desde enero
  8. 8 Alerta sanitaria por presencia de salmonella en un preparado de carne de pollo procedente de España
  9. 9

    ¿Qué pasó con el implante coclear que perdió Julia?: La familia de la niña pide ayuda al hospital
  10. 10

    Del campo al paraíso familiar llamado El Peral: «El barrio tiene mucho futuro»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Localizan otros cuatro jabalís muertos con peste porcina en la misma zona rural barcelonesa

Localizan otros cuatro jabalís muertos con peste porcina en la misma zona rural barcelonesa